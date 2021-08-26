Долар і євро різко виросли в ціні – курс НБУ

Національний банк України розрахував відновну вартість української валюти до долара і євро на 26 серпня

Долар зміцнює позиції / Фото: AFP, Сьогодні

Національний банк України (НБУ) на четвер 26 серпня, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

1 долар США – 26,70 грн;

1 євро – 31,34 грн;

1 злотий – 6,84 грн;

10 російських рублів – 3,61 грн.

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У порівнянні з попереднім банківським днем курс долара виріс на три копійки, а от євро виросло в ціні на 21 копійку. Водночас і подорожчав злотий – на 6 копійок в порівнянні з 25 серпня, а 10 російських рублів – на 3 копійки.

Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" разом з експертами розбирався, що буде з курсом долара найближчим часом.

У липні гривня зміцнювалася до долара восьмий місяць поспіль – з грудня 2020 року, а до євро третій місяць поспіль – з березня 2021-го.

Долар за місяць подешевшав з 27,18 до 26,89 грн (-1,1%), євро – з 32,30 до 31,92 грн (-1,2%).

З початку року долар знизився до гривні на 4,9%, а євро подешевшав на 8,1%

Також повідомлялося, що Кабмін в бюджетній декларації розрахував, що курс долара в Україні не перевищить 30 гривень до кінця 2024 року: