Євро продовжує активно рости – курс НБУ

Національний банк оприлюднив вартість долара і євро до гривні на 27 серпня

Євро продовжує рости. Колаж "Сьогодні" / Фото: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курсдолара і євро до гривні на п'ятницю, 27 серпня:

26.08 27.08 зміна 1 долар США 26,70 грн 26,77 грн +0,07 1 євро 31,34 грн 31,51 грн + 0,17

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У порівнянні зі значеннями 26 серпня курс долара подорожчав на 7 копійок. Вартість євро зросла ще на 17 копійок, у порівнянні з попереднім банківським днем.

Як змінювався курс долара

Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.

За 2015 рік гривня знецінилася в півтора рази, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.

Згідно з "Індексом БігМака", долар в Україні "повинен" коштувати 11,5 гривні, а сама гривня недооцінена на 57,7%.

Нагадаємо, українці продовжують скуповувати готівкову валюту, хоча ще три тижні тому її продавали.

Перед вихідними експерти передбачали, що майбутній тиждень очікується ще більш спокійним, ніж попередній, адже через свята робочих днів всього три.