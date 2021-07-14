Боржники з комуналки почали отримувати штрафи, а пенсії військовим підвищили – найголовніше про гроші СЬОГОДНІ

В Україні підвищили пенсії військовим. Колаж: "Сьогодні"

У середу, 14 липня, Кабмін підвищив зарплату військовослужбовцям розвідувальних органів, а через пошкоджену посилку в Україні розгорівся новий поштовий скандал.

Закон про колекторів

З 14 липня набув чинності закон №1349-IX про захист споживачів при врегулюванні простроченої заборгованості, який вперше вводить в законодавче поле професію колектора і встановлює правила для цих фахівців. З 14 липня починається видача ліцензій на колекторську діяльність. За ліцензію компанія повинна заплатити 24 тис. грн.

НБУ встановив плату за ліцензію для колекторів / Фото: Фокус, НБУ

Пенсії військовим і поліцейським підвищили

Майже 400 тисяч військовослужбовців і правоохоронців отримають додаткові пенсійні виплати – 2000 гривень. Також це стосується і тих, чиї пенсії призначені до 1 березня 2018 року. Крім того, для цієї категорії одержувачів встановлюється мінімальна пенсія на рівні 3854 гривень. А мінімальна пенсія для учасників бойових дій становитиме 3893,4 гривні.

Також Кабмін підвищив зарплату військовослужбовцям розвідувальних органів. Ухвалене рішення передбачає підвищення розміру посадового окладу, мінімального розміру премії з 10% на 30%, а також розмір надбавки за вислугу років. Передбачається по 3% за кожен календарний рік вислуги років. 2021 року на це виділять майже 2 млн 400 тисяч гривень.

Військовослужбовців і правоохоронців чекає підвищення пенсій / Фото: уніан, Depositphotos

В "Укрпошті" вкрали вміст посилки від нардепа

На якість послуг публічно поскаржився народний депутат Олексій Гончаренко. Він стверджував, що "Укрпошта" краде вміст відправлень. Спочатку голова компанії Ігор Смілянський заявляв: інцидент перевірили і з'ясували, що крадіжки не було. Але пізніше голова "Укрпошти" визнав, що злодійство все ж мало місце, і вибачився за те, що сталося. Одержувачу вже повертають його майно.

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Одна з переможниць конкурсу з Харкова отримала розпакований конверт без антисептика і тільки після вимоги повернути вміст пакета їй віддали антисептик. У іншого переможця з Одеси у відправленні взагалі не було антисептика.

Лист Гончаренка (ліворуч) та інструкція від Смілянського (праворуч) / Фото: Сьогодні

В Україні хочуть заборонити ввезення авто на бензині і дизелі

В Україні планують поступово заборонити ввезення та першу державну реєстрацію автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння (ДВЗ) – як бензинових, так і дизельних. Пропонується заборонити:

з 1 січня 2027 року для вживаних автомобілів з дизельними руховими внутрішнього згоряння;

з 1 січня 2030 роки для нових авто на дизелі, а також для вживаних і нових авто з бензиновими двигунами внутрішнього згоряння.

Боржники з комуналки стали отримувати квитанції зі штрафами

У липні кияни, які мають борги по житлово-комунальним послугам, побачили в платіжних квитанціях за червень нові графи. Деякі підприємства – постачальники комунальних послуг стали нараховувати штрафні санкції за борги. Деякі в квитанції за червень виявили, крім звичайних рядків, нові графи: "Інфляційна складова боргу" і "3% річних". Окремо за гарячу воду і окремо – за опалення.

Українці почали отримувати квитанції з нарахованими штрафами за борги. Колаж: "Сьогодні"

Раніше сайт "Сьогодні" розповідав, що Мін'юст дозволив блокувати рахунки боржників за спрощеною процедурою.