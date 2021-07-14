Должники по коммуналке начали получать "штрафы", а пенсии военным и полицейским повысили – самое главное о деньгах СЕГОДНЯ

Сайт "Сегодня" собрал самые важные экономические новости за 14 июля

В Украине повысили пенсии военным. Коллаж: "Сегодня"

В среду, 14 июля, Кабмин повысил зарплату военнослужащим разведывательных органов, а из-за поврежденной посылки в Украине разгорелся новый почтовый скандал.

Закон о коллекторах

С 14 июля вступил в силу закон №1349-IX о защите потребителей при урегулировании просроченной задолженности, который впервые вводит в законодательное поле профессию коллектора и устанавливает правила для этих специалистов. С 14 июля начинается выдача лицензий на коллекторскую деятельность. За лицензию компания должна заплатить 24 тыс. грн.

НБУ установил плату за лицензию для коллекторов / Фото: Фокус, НБУ

Пенсии военным и полицейским повысили

Почти 400 тысяч военнослужащих и правоохранителей получат дополнительные пенсионные выплаты – 2000 гривен. Также это касается и тех, чьи пенсии назначены до 1 марта 2018 года. Кроме того, для этой категории получателей устанавливается минимальная пенсия на уровне 3854 гривен. А минимальная пенсия для участников боевых действий составит 3893,4 гривни.

Также Кабмин повысил зарплату военнослужащим разведывательных органов. Принятое решение предусматривает повышение размера должностного оклада, минимального размера премии с 10% на 30%, а также размер надбавки за выслугу лет. Предполагается, по 3% за каждый календарный год выслуги лет. В 2021 году на это выделят почти 2 млн 400 тысяч гривен.

Военнослужащих и правоохранителей ждет повышение пенсий / Фото: УНИАН, Depositphotos

В "Укрпочте" украли содержимое посылки от нардепа

На качество услуг публично пожаловался народный депутат Алексей Гончаренко. Он утверждал, что "Укрпочта" крадет содержимое отправлений. Сначала глава компании Игорь Смелянский заявлял: инцидент проверили и выяснили, что кражи не было. Но позже глава "Укрпочты" признал, что воровство все же имело место, и извинился за произошедшее. Получателю уже возвращают его имущество.

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Одна из победительниц конкурса из Харькова получила распакованный конверт без антисептика и только после требования вернуть содержимое пакета ей отдали антисептик. У другого победителя из Одессы в отправлении вообще не было антисептика.

Письмо Гончаренко (слева) и инструкция от Смелянского (справа) / Фото: Сегодня

В Украине хотят запретить ввоз авто на бензине и дизеле

В Украине планируют постепенно запретить ввоз и первую государственную регистрацию автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) – как бензиновых, так и дизельных. Предлагается запретить:

с 1 января 2027 года для б/у автомобилей с дизельными двигательными внутреннего сгорания;

с 1 января 2030 года для новых авто на дизеле, а также для б/у и новых авто с бензиновыми двигателями внутреннего сгорания.

Должники по коммуналке стали получать квитанции со "штрафами"

В июле киевляне, которые имеют долги по жилищно-коммунальным услугам, увидели в платежных квитанциях за июнь новые графы. Некоторые предприятия – поставщики коммунальных услуг стали начислять штрафные санкции за долги. Некоторые в квитанции за июнь обнаружили, кроме обычных строк, новые графы: "Инфляционная составляющая долга" и "3% годовых". Отдельно за горячую воду и отдельно – за отопление.

Украинцы начали получать квитанции с начисленными штрафами за долги. Коллаж: "Сегодня"

Ранее сайт "Сегодня" рассказывал, что Минюст разрешил блокировать счета должников по упрощенной процедуре.