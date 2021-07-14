С коллекторами теперь можно разговаривать по-другому – вступил в силу закон

С 14 июля вступил в силу закон №1349-IX о защите потребителей при урегулировании просроченной задолженности, который впервые вводит в законодательное поле профессию коллектора и устанавливает правила для этих специалистов. С этого же дня вступают в силу квалификационные требования к коллекторам, которые составил Нацбанк, и начинается регистрация коллекторских компаний в новом реестре НБУ.

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Сайт "Сегодня" напоминает, какие действия коллекторов отныне считаются законными, а какие – нет, как должно происходить общение коллектора с должником по новым правилам и как новый закон защищает потребителей.

Новые требования к коллекторам

С сегодняшнего дня (14 июля) начинается выдача лицензий на коллекторскую деятельность. За лицензию компания должна заплатить 24 тыс. грн. Среди прочих документов коллекторские компании должны подавать в НБУ письменное заверение в том, что их сотрудники прошли или проходят обучение правилам общения с потребителями, имеющими просроченную задолженность.

Не смогут получить лицензию компании, в которых собственники или акционеры имеют непогашенную судимость за уголовные преступления или были уволены с дисциплинарным взысканием с должности судьи, прокурора, из правоохранительных органов или с госслужбы, если среди собственников есть прописанные на неподконтрольной территории или граждане страны-агрессора.

Если в течение года НБУ вынужден будет два раза применить к какой-либо коллекторской компании "меры воздействия" за нарушение этических норм, ее лицензия будет аннулирована.

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Новые требования к кредиторам

Более строгие требования теперь предъявляются и к банкам, а также к любым другим организациям, которые выдают кредиты.

В частности, каждая финансовая организация, которая занимается кредитованием, еще до подписания договора с заемщиком обязана предупредить его, что в случае задолженности ему придется иметь дело с коллекторами. Если такого пункта в договоре не будет, а коллекторы станут звонить, – это нарушение со стороны кредитора, и на него можно жаловаться в НБУ.

Также ужесточаются требования к кредитному договору. В частности, в договоре обязательно должны быть указаны такие сведения:

название и адрес кредитодателя и кредитного посредника (если он есть);

ФИО и адрес заемщика;

тип и цель кредита;

общая сумма выданного кредита;

срок, на который выдается кредит;

необходимость заключения договоров о сопутствующих услугах третьих лиц (в частности, с коллекторами);

виды обеспечения кредита (залог и пр.);

процентная ставка по кредиту, ее тип (фиксированная или изменяющаяся), порядок ее вычисления и уплаты процентов;

ориентировочная реальная процентная ставка;

ориентировочная общая стоимость кредита (сколько придется отдать с процентами, налогами и т. п.);

порядок возврата кредита (график платежей, их размер и пр.);

информация о последствиях для заемщика в случае просрочки платежей (размер неустойки, общение с коллекторами и т. д.);

порядок отказа от выдачи и получения кредита;

порядок досрочного погашения кредита;

ответственность сторон за нарушение условий договора;

право потребителя на обращение в НБУ и в суд.

Если хоть одного из этих пунктов нет – договор будет признан ничтожным. Соответственно, полученные деньги можно будет не возвращать.

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Если кредитор передает долги новому кредитору или коллекторской компании, он обязан сообщить об этом заемщику в течение 10 дней, указав все реквизиты компаний.

Что запрещено кредиторам и коллекторам

Коллекторам и кредиторам теперь запрещено названивать родственникам и знакомым должника и требовать от них расплатиться с долгами или повлиять на должника. Они имеют право общаться по вопросам просроченной задолженности исключительно с самим кредитором и с теми лицами, которые дали свое письменное согласие на такое общение, то есть подписали договор. Новый закон прямо запрещает кредитодателям сообщать информацию об условиях кредита, о состоянии расчетов или наличии задолженности "лицам, которые не являются стороной этого договора".

Если кредитор требует для получения кредита указать поручителя, он должен заключить с этим человеком договор. Просто потребовать от заемщика назвать имя или данные поручителя – недостаточно. В таком случае этот человек не будет являться поручителем, и коллекторы не имеют права ему звонить, если у заемщика появится долг.

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Коллекторы больше не смогут утаивать свое местонахождение, контактные данные и прочие сведения. Во-первых, если финансовая организация подписывает договор о сотрудничестве с коллекторами, она должна сообщить об этом в НБУ и разместить всю информацию на своем сайте, в офисах, где принимают клиентов (в отделениях банков). Во-вторых, раскрыть информацию о себе обязана сама коллекторская компания, разместив все сведения в открытом доступе на своем сайте и в офисах.

Как разговаривать с коллекторами

Когда коллектор звонит в первый раз, согласно новому закону, он обязан сразу сообщить:

полное название компании-кредитора, чьи интересы он представляет;

точное название своей организации, ее телефон и адрес (электронный или почтовый) для переписки;

свои фамилию, имя и отчество;

правовые основания для общения (например, наличие задолженности);

точный размер просроченной задолженности, указав отдельно размер кредита, сумму процентов, размер комиссии и т. д.

Допустим, он попал по адресу, вы действительно брали кредит и задолжали. Тогда алгоритм действий такой.

1. Прежде всего запишите вашу телефонную беседу. Если коллектор начнет запугивать, угрожать или допустит другие неэтичные высказывания или действия, с этой записью можно обратиться в НБУ, и нерадивого сотрудника или компанию накажут. Хотя законопослушные коллекторы теперь вряд ли рискнут вести себя неэтично. Дело в том, что они также обязаны записывать каждый разговор с заемщиком, хранить эти записи 3 года и предъявлять их по требованию НБУ.

2. Вспомните, есть ли в вашем кредитном договоре пункты о том, что организация-кредитор оставляет за собой право обратиться в коллекторскую компанию. Если такой пункт есть, придется общаться с коллектором дальше. Если же нет – это также повод для жалобы в НБУ. Там должны наказать и коллекторскую компанию, и финансовую организацию, выдававшую кредит.

3. Сразу после того, как сотрудник коллекторской компании представится, вы имеете право потребовать от него документы, подтверждающие его слова (название организации, имени, суммы долга и т. д.). Эти документы он обязан по требованию потребителя предоставить в течение 5 дней. Либо вручить лично, либо отправить по адресу (электронному или почтовому) – в зависимости от того, как записано в договоре.

Вы также можете потребовать подтверждающие документы от кредитора. Он обязан предоставить их в течение 7 дней.

До момента, как эти документы будут получены заемщиком, ни кредитор, ни коллекторы не имеют права каким-либо способом взаимодействовать с должником. Если же они это сделают – это тоже повод для жалобы в НБУ. Факт получения документов должна подтвердить расписка, либо должно пройти 10 дней со дня отправления документов.

4. Проверьте, зарегистрирована ли коллекторская компания в реестре НБУ.

Если у компании есть лицензия и вы получили подтверждающие документы, что вам звонил представитель легальной коллекторской компании, придется общаться.

Кредиторы и коллекторы имеют право звонить, предлагать встретиться (только с 9 до 19 часов), отправлять почтовые (с пометкой "Вручить лично"), текстовые или голосовые сообщения всеми доступными средствами коммуникации.

Какой информацией о кредиторе и его близких не имеют права интересоваться коллекторы:

график работы;

место и время отдыха;

поездки в пределах Украины и за границу;

место и время встречи с родными и друзьями;

информация, размещенная в соцсетях;

состояние здоровья;

политические и религиозные взгляды;

членство в партиях и общественных организациях;

фотографии.

Также кредиторам и коллекторам запрещено:

посягать на достоинство, права и собственность потребителя и его близких;

обманывать насчет размера долга и последствий неуплаты;

угрожать судом;

по собственной инициативе звонить и писать должнику с 20 до 9 часов (в ночное время), а также в выходные и праздничные дни;

взаимодействовать с должником или его близкими чаще двух раз в сутки;

скрывать имя, номер телефона или адрес, с которого приходят сообщения;

использовать функцию автодозвона дольше 30 минут в сутки;

использовать на конвертах или в электронных сообщениях изображения, которые могут быть расценены как угроза;

использовать на конвертах и в сообщениях надписи, которые указывают на наличие долга ("решение о взыскании", "сообщение о выселении" и т. п.);

извещать третьих лиц о наличии долга у потребителя;

требовать от кого-либо взять на себя обязательства должника, если это не предусмотрено договором;

совершать действия, которые могут нанести вред репутации потребителя и его близких;

требовать погашения долга иначе, чем это предусмотрено договором;

взаимодействовать с лицами, которые не дали согласия в договоре на такое взаимодействие;

взаимодействовать с недееспособными лицами, с теми, кто имеет инвалидность I группы, кто находится на стационарном лечении, а также с несовершеннолетними (для прекращения общения необходимы подтверждающие документы).

Жаловаться на действия коллекторов нужно в Нацбанк. Регулятор будет применять меры воздействия к коллекторам, которые не поняли, что пора переходить к цивилизованным методам работы. В частности, штрафы за нарушение этических норм могут достигать 100 тыс. грн.

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