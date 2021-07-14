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Кабмин повысил зарплату некоторым военнослужащим

14 июля 2021 14:29

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Почти 2 млн 400 тысяч гривен в 2021 году выделят на повышение зарплат военнослужащим разведывательных органов

Украинские военные на Донбассе. Фото: Serhiy Takhmazov/Reuters

Украинские военные на Донбассе. Фото: Serhiy Takhmazov/Reuters

В среду, 14 июля, правительство в Украине повысило зарплату военнослужащим разведывательных органов.

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Об этом в Telegram сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

Таким образом, принятое решение предусматривает повышение размера должностного оклада, минимального размера премии с 10% на 30%, а также размер надбавки за выслугу лет. Предполагается, по 3% за каждый календарный год выслуги лет.

В 2021 году на это выделят почти 2 млн 400 тысяч гривен.

Также как сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, участникам боевых действий, утративших трудоспособность, установят ежемесячные выплаты и минимальную пенсионную выплату в размере 3 854 гривен, а для участников боевых действий минимальная пенсионная выплата увеличивается до уровня 3 893 гривен.

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Напомним, при этом введение доплат для пенсионеров старше 75 лет перенесли с июля на сентябрь. Украинцы старше 75 лет должны были получить выплаты на 400 гривен больше, но летом на это не хватило бюджетных средств.

Также журналисты "Сегодня" разобрались, как аферисты наживаются на выплатах пенсий:

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