Кабмін підвищив зарплату деяким військовослужбовцям

Майже 2 млн 400 тисяч гривень у 2021 році виділять на підвищення зарплат військовослужбовцям розвідувальних органів

Українські військові на Донбасі. Фото: Serhiy Takhmazov/Reuters

У середу, 14 липня, уряд в Україні підвищило зарплату військовослужбовцям розвідувальних органів.

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Про це в Telegram повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

Отже, ухвалене рішення передбачає підвищення розміру посадового окладу, мінімального розміру премії з 10% на 30%, а також розмір надбавки за вислугу років. Передбачається, по 3% за кожен календарний рік вислуги років.

У 2021 році на це виділять майже 2 млн 400 тисяч гривень.

Також як повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, учасникам бойових дій, які втратили працездатність, встановлять щомісячні виплати і мінімальну пенсійну виплату в розмірі 3 854 гривень, а для учасників бойових дій мінімальна пенсійна виплата збільшується до рівня 3 893 гривень.

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Нагадаємо, при цьому введення доплат для пенсіонерів старше 75 років перенесли з липня на вересень. Українці старше 75 років повинні були отримати виплати на 400 гривень більше, але влітку на це не вистачило бюджетних коштів.

Також журналісти "Сьогодні" розібралися, як аферисти наживаються на виплати пенсій: