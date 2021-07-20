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Долар поповз вниз, євро опинився на річному "дні": курс валют НБУ

20 липня, 08:19

Ксенія Капустинська

Національний банк розрахував оновлену вартість української валюти до долара і євро на 20 липня

Долар повзуче дешевшає / Фото: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) на вівторок, 20 липня, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

1 долар США – 27,21 грн;
1 євро – 32,03 грн;
1 злотий – 9,98 грн;
10 російських рублів – 3,64 грн.

Порівняно зі вчорашніми значеннями долар подешевшав на дві копійки. У попередній банківський день "зелений" подешевшав відразу на шість копійок, що стало першим помітним зміною курсу за тиждень. Тепер за тиждень – з 13 по 20 липня – гривня зміцнилася по відношенню до американської валюти на вісім копійок. А експерти вже пояснили "Сьогодні", якого курсу долара чекати в найближчому майбутньому.

Курс євро впав ще на 11 копійок. Євровалюта залишилася в районі річних мінімумів і наблизилася до психологічної позначки в 32 гривні – так дешево євро не коштував з кінця липня-2020.

Вартість 10 російських рублів 20 липня знизилася на три копійки. Польський злотий теж подешевшав на три копійки.

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Офіційний курс долара розраховується, виходячи з показників на міжбанківському валютному ринку, але з деяким відставанням.

У понеділок, 19 липня, долар на міжбанку впав в ціні на чотири копійки в купівлі і продажу. Американська валюта до завершення торгів коштувала 27,20/27,22 грн (купівля/ продаж). Євровалюта подорожчала на копійку в купівлі і не змінилася в ціні в продажу. До закриття євро торгувався на рівні 32,15/32,17 грн (купівля/ продаж). Сьогоднішні торги ще не почалися.

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Прогнози курсу долара

У консенсус-прогнозі, який підготували в Мінекономіки, йдеться про очікування середнього курсу за підсумками 2021 року на рівні 27,9 грн/дол. і курсі станом на кінець року 28,2 грн/дол. А в бюджетній декларації на три роки, яку вперше в історії схвалила Рада, йдеться про те, що курс долара до 2024 року не перевищить 30 гривень:

У держбюджеті-2021 розрахунки зроблені, виходячи з середнього курсу 29,1 гривні за долар. При цьому і в Мінфіні, і в НБУ неодноразово запевняли: "бюджетний" курс – не прогноз, його слід сприймати виключно як технічний показник.

МВФ в прогнозі економіки України навів такий курс долара до гривні:

Аналітики Bank of America вважають, що середньорічний курс 2021 року становитиме 27 грн/дол. А ось аналітики S&P Global Ratings не такі оптимістичні, їхній прогноз – 29,5 грн на кінець 2021 року (середньорічний курс не надано).

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Джерело: Сьогодні

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