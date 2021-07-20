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Доллар пополз вниз, евро оказался на годовом "дне": курс валют НБУ

20 июля, 08:19

Ксения Капустинская

Национальный банк рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 20 июля

Доллар ползуче дешевеет / Фото: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) на вторник, 20 июля, рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 27,21 грн;
1 евро – 32,03 грн;
1 злотый – 9,98 грн;
10 российских рублей – 3,64 грн.

По сравнению со вчерашними значениями доллар снизился в цене на две копейки. В предыдущий банковский день "зеленый" подешевел сразу на шесть копеек, что стало первым заметным изменением курса за неделю. Теперь за неделю – с 13 по 20 июля – гривня укрепилась по отношению к американской валюте на восемь копеек. А эксперты уже объяснили "Сегодня", какого курса доллара ждать в ближайшем будущем.

Курс евро упал еще на 11 копеек. Евровалюта осталась в районе годовых минимумов и приблизилась к психологической отметке в 32 гривни – так дешево евро не стоил с конца июля-2020.

Стоимость 10 российских рублей 20 июля снизилась на три копейки. Польский злотый тоже подешевел на три копейки.

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Официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием.

В понедельник, 19 июля, доллар на межбанке упал в цене на четыре копейки в покупке и продаже. Американская валюта к завершению торгов стоила 27,20/27,22 грн (покупка/продажа). Евровалюта подорожала на копейку в покупке и не изменилась в цене в продаже. К закрытию евро торговался на уровне 32,15/32,17 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

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Прогнозы курса доллара

В консенсус-прогнозе, который подготовили в Минэкономики, говорится об ожидании среднего курса по итогам 2021 года на уровне 27,9 грн/долл. и курсе по состоянию на конец года 28,2 грн/долл. А в бюджетной декларации на три года, которую впервые в истории одобрила Рада, говорится о том, что курс доллара до 2024 года не превысит 30 гривен:

В госбюджете-2021 расчеты сделаны, исходя из среднего курса 29,1 гривни за доллар. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс – не прогноз, его следует воспринимать исключительно как технический показатель.

МВФ в прогнозе экономики Украины привел такой курс доллара к гривне:

Аналитики Bank of America считают, что среднегодовой курс в 2021 году составит 27 грн/долл. А вот аналитики S&P Global Ratings не так оптимистичны, их прогноз – 29,5 грн на конец 2021 года (среднегодовой курс не предоставлен).

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Источник: Сегодня

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