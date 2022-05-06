Дефіцит бензину в Україні: як продають пальне на ОККО, WOG, "БРСМ" та "Авіас"

Деякі мережі АЗС дозволяють купувати бензин лише власним клієнтам / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Через війну з РФ в нашій державі виник дефіцит палива. Ціни вже зросли, подорожчання прогнозують і надалі.

А поки найбільші мережі АЗС змушені вводити ліміти на купівлю бензину. "Сьогодні" розкаже, хто і які обмеження встановив для своїх клієнтів.

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Умови в мережі ОККО

На цих заправках клієнти, які мають картку Fishka, могли заправлятися пальним PULLS 95 та PULLS Diesel від 10 літрів в одне авто. Тепер вони можуть отримати від 15 літрів.

Однак для власників такої картки ліміти різні, вони можуть бути від 15, 20 та 30 літрів, що точно можна дізнатися у спеціальному застосунку.

Проте ще є повна заборона для клієнтів без картки Fishka. Раніше вони могли заправитись, та тепер це неможливо.

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"Для наших гостей, які Fishka не мають, велике прохання зареєструватися та оформити її. Відпуск пального без картки Fishka від сьогодні припинено. Швидко оформити картку перед візитом до нас просто: встановлюйте мобільний застосунок", – повідомили у пресслужбі.

Також важливо, що ліміт встановлений лише на одну заправку. Наступну заправку можна провести протягом доби 3 рази, але не раніше ніж через 3 години.

"Що стосується бензину А-95 та ДП – ту все без змін. Як і раніше, заправляємо даними видами пального критичну інфраструктуру, ЗСУ, по паливних картках і талонах. На автогаз – обмежень нема", – додали в компанії.

Обмеження на WOG

У мережі WOG заявили, що продавати зможуть лише 10 літрів бензину в одне авто на добу.

Однак є умова.

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"З 29.04 вводиться обмеження в 10 л на добу для приватних клієнтів при готівковому розрахунку чи оплаті банківськими картками, і лише за наявності картки лояльності PRIDE. Система PRIDE контролюватиме ліміт автоматично", – йдеться у повідомленні пресслужби.

При цьому для клієнтів скасували обмеження відпуску в каністри. Нові правила ввели для того, аби забезпечити право першочергової пріоритетної заправки авто захисників, медиків та інших служб критичної інфраструктури.

Мережі "Авіас" та "БРСМ-Нафта"

У мережі "Авіас" за наявності пального заправляють по 20 літрів за один раз, але забороняють набирати бензин у каністри. Лити пальне можна виключно в бак.

На "БРСМ-Нафта" повідомили про такі обмеження:

95 Euro Plus – можна купити 20 літрів;

A95 Bio – 100 л;

ДП Euro plus – 50 л;

Газ – 30 л.

Більшість мереж звичайним водіям продає лише преміальні види пального. Непреміальні бензин А-95 та дизельне пальне відпускають виключно для машин критичної інфраструктури та ЗСУ.

Бензинова криза в Україні

Нещодавно у Верховній Раді пообіцяли, що дефіцит закінчиться до кінця тижня. Однак експерти кажуть, що такий варіант не дуже імовірний.

Усі проблеми у постачанні пального полягають у зміні логістики. Якщо раніше українські трейдери закуповували його у Білорусі, Європі та отримували морем, то тепер із цих трьох маршрутів залишився лише один – європейський.

Плюс знищення ворогом Кременчуцького НПЗ та близько двох десятків нафтобаз на території України призвело до різкого зменшення складських запасів пального.

Українські компанії вже законтрактували достатню кількість бензину та дизельного пального, але тепер велика проблема доставити його до України. Річ у тому, що багато українських вагонів і автоцистерн просто не відповідають європейським вимогам щодо перевезення небезпечних вантажів, а того парку, що є, поки що не вистачає.

"Очікуємо на нормалізацію ситуації на заправках до кінця місяця. Ціни залежатимуть від світових, але ми не очікуємо серйозних коливань більше 10%. Тому до кінця травня пальне на заправках продаватиметься по 40-42 грн за літр, з можливими коливаннями на 10% "як у більший, так і менший бік". Усе залежатиме від коливань цін на світових енергетичних біржах", – пояснив нам директор консалтингової компанії А-95 Сергій Куюн.

Ми також писали, що поки бензин на АЗС купити проблематично, обсяги продажу автогазу в деяких мережах зросли на 70-80%.

Основні причини такі: брак бензину на АЗС, та спричинений цим ажіотажний попит. У мережах АЗС розповідають, що зараз клієнти не обирають, чим саме заправлятися. Оскільки з бензином проблеми великі, а з газом ситуація значно краща, водії очевидно купують газ.

Що іще призвело до такого буму, читайте у нашому матеріалі.

"Сьогодні" розповідали і про те, як дурять українців під час паливної кризи, та які нині розцінки на заправках Shell, OKKO, WOG і UPG.