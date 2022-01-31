Ціни на продукти бʼють рекорди: який сюрприз лютий принесе українцям

У лютому 2022 року деякі продукти здорожчають / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Тенденція на збільшення цін спостерігалася протягом усього 2021 року, не зупиниться зростання і у 2022 році. Зокрема, у лютому на ціноутворення впливатиме чинник інфляції. Її високий рівень зберігатиметься і в подальшому.

Про це йдеться в Інфляційному прогнозі за січень 2022 року.

Реклама

НБУ прогнозує, що найбільше в ціні зросте соняшникова олія, цукор, хліб, тепличні овочі і загалом продукти, виготовлення яких потребує великих енерговитрат. Адже тарифи на електроенергію, газ, водопостачання суттєво зросли.

Виробникам потрібно якимсь чином компенсувати свої витрати, інакше виробництво певних позицій може припинитися взагалі. Згадаймо, як про це заявив в ефірі телеканалу Україна 24 у програмі "Свобода слова Савіка Шустера" Дмитро Разумков. Політик тоді зауважив, що через високі ціни на енергоносії хлібзаводи можуть припинити свою діяльність.

Згадаймо також заяву керівництва АТБ, яке попередило про можливе припинення продажу соціально значущих продуктів. Причиною цього може стати не лише вартість енергоносіїв, але й держрегулювання цін, що передбачає встановлення максимальної надбавки не більше 10% на роздрібні ціни.

Реклама

Загалом, за словами завідувача відділу ціноутворення та аграрного ринку ННЦ "Інститут аграрної економіки", д.е.н. Інни Сало, хліб та хлібобулочні вироби подорожчають на 10-25 %. Зростуть в ціні також:

тепличні овочі (15-25%);

яловичина, свинина та мʼясо птиці (15-20%).

Дешевої капусти більше не буде

Попри непоганий врожай, ціни на капусту бʼють рекорди. Оптом її продають вже за 10 грн, а в роздріб просять вдвічі більше — від 18 до 25 грн.

Ще на початку зими господарства збули запаси експортерам, ті в свою чергу перепродали капусту. Тож більшість економістів переконані, що ціни зростатимуть і надалі, поки на ринку не зʼявиться городина нового врожаю.

Реклама

Рекордні ціни на гречку

В Україні суттєво зростуть ціни на гречку. Загалом, лише за останні пів року популярна крупа подорожчала на 15% і ціна за один кілограм наближається до 50 гривень. А вартість дієтичної зеленої гречки взагалі близько 100 гривень за кілограм.

Для припинення здорожчання крупи, за словами директора міжнародної асоціації гречки Сергія Громового, варто вводити механізми державної підтримки, що дозволить відновити внутрішнє виробництво гречки.

Нагадаємо, що в Офісі президента пропонують запровадити спеціальні картки на продукти. Там запевняють, що це світова практика. Проте талони планують випускати не тільки у формі паперових, а й електронні, через застосунок "Дія".

Раніше ми також писали, як торгові мережі піднімають ціни на хліб, і чим це може закінчитися.