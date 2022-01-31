Цены на продукты бьют рекорды: какой сюрприз февраль принесет украинцам

В феврале 2022 года некоторые продукты подорожают / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Тенденция на увеличение ценнаблюдалась в течение всего 2021 года, не остановится этот рост и в 2022 году. В частности, в феврале на ценообразование повлияет фактор инфляции. Его высокий уровень будет сохраняться и в дальнейшем.

Об этом говорится в Инфляционном прогнозе за январь 2022 года.

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НБУ прогнозирует, что больше всего в цене вырастет подсолнечное масло, сахар, хлеб, тепличный овощ и вообще продукты, изготовление которых требует больших энергозатрат. Ведь тарифы на электроэнергию, газ, водоснабжение существенно выросли.

Производителям нужно каким-либо образом компенсировать свои затраты, иначе производство определенных позиций может прекратиться вообще. Вспомним, как об этом заявил в эфире телеканала Украина 24 в программе "Свобода слова Савика Шустера" Дмитрий Разумков. Политик тогда отметил, что из-за высоких цен на энергоносители хлебозаводы могут прекратить свою деятельность.

Вспомним также заявление руководства АТБ, предупредившее о возможном прекращение продаж социально значимых товаров. Причиной этого может стать не только стоимость энергоносителей, но и госрегулирование цен, что предполагает установление максимальной надбавки не более 10% на розничные цены.

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В общем, за словами заведующего отделом ценообразования и аграрного рынка ННЦ "Институт аграрной экономики", д.э.н. Инны Сало, хлеб и хлебобулочные изделия подорожают на 10-25%. Вырастут в цене также:

тепличные овощи (15-25%);

говядина, свинина и мясо птицы (15-20%).

Дешевой капусты больше не будет

Несмотря на хороший урожай, цены на капусту бьют рекорды. Оптом ее продают уже за 10 грн, а в розницу просят вдвое больше— от 18 до 25 грн.

Еще в начале зимы хозяйства сбыли запасы экспортерам, те в свою очередь перепродали капусту. Поэтому большинство экономистов убеждены, что цены будут расти и дальше, пока на рынке не появится овощи нового урожая.

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Рекордные цены на гречку

В Украине существенно вырастут цены на гречку. В общем, только за последние полгода популярная крупа подорожала на 15%, и цена за один килограмм приближается к 50 гривен. А стоимость диетической зеленой гречки вообще близко 100 гривен за килограмм.

Для прекращения удорожания крупы, по словам директора международной ассоциации гречихи Сергея Громового, следует вводить механизмы государственной поддержки, что позволит возобновить внутреннее производство гречки.

Напомним, что в Офисе президента предлагают ввести специальные карты на продукты. Там уверяют, что это мировая практика. Однако талоны планируют выпускать не только в форме бумажных, но и электронных, через приложение "Дія".

Раньше мы также писали, как торговые сети поднимают цены на хлеб, и чем это может окончиться.