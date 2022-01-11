Жизнь по талонам. Как теперь украинцы будут платить за еду

Новые талоны можно будет использовать в продуктовых магазинах

В Украине хотят улучшить жизнь незащищенным слоям населения / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

В офисе президента предлагают ввести специальные карты на продукты. Там уверяют, что это мировая практика. Однако талоны планируют выпускать не только в форме бумажных, а и электронные через приложение "Дія".

"Сегодня" собрал для вас всю важную информацию о такой инициативе.

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Что можно будет купить за талоны

Власти Украины планируют выдавать талоны на социальные продукты. Что означает это понятие, мы можем узнать благодаря законопроекту от 29.11.2021 № 6374 "О внесении изменений в Закон Украины "О ценах и ценообразовании" о возобновлении государственного регулирования цен на продукты питания, имеющие социальную значимость"

Да, в нем указано, что в список социальных продуктов входят:

гречка;

сахар;

мука пшеничная высшего сорта;

макаронные изделия;

молоко пастеризованное жирностью 2,5%;

хлеб ржано-пшеничный;

батон из пшеничной муки;

яйца куриные;

мясо птицы;

вода минеральная негазированная;

масло сливочное 75,3%;

масло подсолнечное.

Кто получит талоны

Кому выдадут талоны власти четкого ответа еще не дали, поэтому этот вопрос следует рассматривать сквозь призму подобных инициатив. За ориентир можем взять жилищно-коммунальную субсидию, выделяемую малообеспеченным слоям населения, уже прошедшим государственную верификацию.

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По словам заместителя Министра социальной политики Виталия Музыченко, в 2021 году ее призначили более 2,5 млн домохозяйствам (из 14,8 млн домохозяйств всего). 2 миллиона получили ее автоматически.

По словам заместителя председателя Верховной Рады Елены Кондратюк, в 2020 году уровень бедности в Украине вырос до 50%, и за чертой бедности находятся больше 19 миллионов украинцев.

Похожие инициативы в Украине

Подобные социальные эксперименты, назовем их так, уже проводились в Украине, некоторые работают и в данный момент.

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Здесь стоит упомянуть и "Карту киевлянина", которую можно получить, доказав, что вы проживаете или работаете в Киеве. В прессслужбе "Ощадбанка" рассказали, что на сегодня выпущено около 710 тыс таких карточек. В дальнейшем спект функций планируется расширить.

Еще одним примером может стать монетизация субсидий в 2019 году. Незащищенные слои населения с тех пор могут не просто платить за коммунальные услуги меньше, а получить деньги "на руки".

Напомним также и за программу "єПідтримка", где каждый украинец, прошедший полный курс вакцинации, может получить 1000 гривен на определенный список услуг. Некоторые банки выпускают даже пластиковые карты для оплаты.

Кто пострадает от введения талонов

Каждый из нас понимает, что отчасти инициатива введения талонов (как и все остальные) ударит по среднему классу. Они ведь являются основными налогоплательщиками. Они, в том числе, страдают и от большой части налоговых, финансовых и социальных новшеств.

Среднему трудоспособному классу никто ничего не компенсирует до тех пор, пока те не станут незащищенными слоями населения.

Отчасти вышеназванная инициатива ударит и по покупателям.

Гарантий также, что система будет прозрачной, никто не дает. Поэтому в таком случае и коррупция будет иметь место.

Мнения экспертов

По словам советника президента по экономическим вопросам Олега Устиненко, незащищенные слои населения должны получить такую поддержку, прежде всего.

"Это могут быть и дополнительные выплаты для компенсации роста цен, и введение FOOD STAMPS в системе "Дія", так называемых "продуктовых чеков", — говорит Олег Устиненко, советник президента по экономическим вопросам.

FOOD STAMPS – это талоны, дающие право на полное получение или приобретение некоторых видов продовольственных товаров со скидкой.

Экономист Александр Савченко на вопрос корреспондента "Сегодня" спрогнозировал, что сначала такие талоны будут выдавать пенсионерам, которые получают минимальную пенсию.

А экономист Олег Пензин поделился информацией об опыте США, где людям (в пределах разницы между их доходом и средним доходом по штату) выдается определенное количество этих талонов, что являются фактически альтернативой денег. За них они могут приобрести продукцию, производимую местными аграриями. Это в свою очередь есть одновременно и поддержкой местного производителя.

Ежегодно на такую программу США тратят 80 млрд долларов. Украине же, по подсчетам экспертов, придется потратить 50 млрд. грн. В этой связи другие социальные программы, возможно, придется несколько урезать.

Цены на мясо взлетели

Цены на мясо взлетели вверх, а сало может стать для украинцев деликатесом.

Во время новогодних праздников существенно вырос спрос на свинину. Пока она стоит в супермаркетах от 113 до 130 грн. Эксперты прогнозируют, что в ближайшее время цены на свинину останутся на нынешнем уровне и не упадут.

Сейчас стоимость составляет:

свиная грудка – 100,28 грн/кг (декабрь – 104,59 грн/кг);

лопатка – 115,95 грн/кг (декабрь – 110,55 грн/кг);

ошейок – 148,18 грн/кг (декабрь – 147,98 грн/кг);

ребра – 111,65 грн/кг (декабрь – 109,86 грн/кг);

шашлык – 148,49 грн/кг (декабрь – 142,02 грн/кг).

Сало тоже растет в цене. Уже на данный момент за так называемое генеральское просят 380 грн/кг. В то же время продавцы, понимая невысокую покупательную способность украинцев, идут на хитрость. Они продают сало упаковками по 200 г за 76 грн. Самое дешевое сало на рынках, там его можно купить по 160 грн/кг.

За последние пять лет данный продукт подорожал почти в три раза. Однако, по мнению экспертов, для такого безумного скачка цен предпосылки отсутствуют.

Раньше мы рассказывали, что для экономики Украины новогодние расходы становятся "мертвым грузом". Так считают американские исследователи.

Также мы интересовались, почему цены на продукты в Польше значительно ниже, чем в Украине.