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Хлібозаводи в Україні можуть зупинитися: Разумков озвучив причину

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
18 грудня, 11:14
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Виробники хліба змушені будуть або закриватися, або підвищувати ціну на продукт
Хліб може зникнути з полиць магазинів
Хліб може зникнути з полиць магазинів / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Найближчим часом, якщо ціну на газ не буде врегульовано, вартість хліба суттєво зросте, або він взагалі зникне з полиць магазинів.

Про це повідомив в ефірі телеканалу Україна 24 у програмі "Свобода слова Савіка Шустера" Дмитро Разумков.

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На такий сценарій розвитку подій вплине вартість енергоносіїв.

За словами Дмитра Разумкова, "Укрхлібпром" звернувся з листом до президента і премʼєр-міністра, він прохав або забезпечити їм соціальну ціну на газ, або вони зупинять своє виробництво.

"Наразі газ вони купують по 52 тисячі гривень. Порахуйте тоді собівартісіть хліба, який він повинен бути тоді на полицях, і скільки це вам буде коштувати. Вони зупиняться і не будуть його виготовляти. Якщо ми як аграрна держава перестанемо виробляти хліб, то це вже колапс", — говорить Разумков.

8 гривень заплатите ви, а ще 30 тисяч з бюджету ... також ви

Разумков стверджує, що цього тижня НАК "Нафтогаз" купував газ на ринку по 38 тисяч гривень. Тобто люди наразі платять зі своєї кишені 8 гривень. А 30 — з бюджету, який самі ж наповнюють.

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"Сьогодні говорять про те, що газ для населення буде коштувати 8 грн. Це те, що ви сплачуєте зі своєї кишені сьогодні, а паралельно держава повинна буде все це компенсувати з бюджету. А хто наповнює бюджет? Ви ж і наповнюєте", — сказав Разумков.

Запаси палива

За словами глави "Нафтогазу", запасів блакитного палива достатньо, щоб без проблем пройти опалювальний сезон, однак можуть виникнути проблеми, якщо понад два тижні поспіль триматимуться морози -15 градусів та нижче.

Незважаючи на те, що запаси газу достатні, вони менші за минулорічні.

Глава "Нафтогазу" наголосив, що такі проблеми виникають навіть у найрозвиненіших державах, тому не варто чекати жодного апокаліптичного сценарію.

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Раніше ми писали, що Росія може припинити транзит газу через Україну вже цієї зими.

А також розповідали, що "Газпром" прокачав через українську ГТС рекордно маленькі обсяги газу.

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