Біткоїн різко злетів, а долар пробив цінове "дно" – найголовніше про гроші СЬОГОДНІ

Долар котиться донизу / Фото: Сьогодні, Dado Ruvic/Reuters

Українцям без лічильників почнуть відключати газ, в "Дія" можуть з'явитися привілеї для вакцинованих користувачів, долар на міжбанку пробив цінове "дно", курс біткоіни злетів через Amazon, а літаки "Антонова" почнуть збирати в Канаді.

Розповідаємо найголовніше про гроші за сьогодні – 26 липня.

Споживачів почнуть відключати від газу

Українців, які не встановили індивідуальні лічильники газу, стануть позбавляти подачі блакитного палива з 2023 року. Так свідчить закон "Про забезпечення комерційного обліку природного газу", який підписаний президентом.

Це стосується тих, хто використовує газ тільки для приготування їжі. Проігнорували установку лічильників 2,15 млн споживачів. У половини з них – будинкові лічильники газу, у решти вони взагалі відсутні. Всього в Україні налічується 12,4 млн споживачів газу.

Лічильники газу повинні з'явитися у всіх українців

Долар знову пробив цінове "дно"

Після падіння за офіційним курсом у понеділок, 26 липня, долар продовжив втрачати позиції на міжбанку і опустився нижче позначки в 27 грн. Так низько курс падав останній раз тільки в середині червня. Тим часом, Нацбанк вийшов на ринок з купівлею долара не вище 26,98 грн. Це стримує курс від подальшого падіння. У найближчі дні курс може залишатися в районі 26,9 грн / дол. на міжбанку і 26,8-27 грн в банках. Однак тривалість такого зміцнення гривні буде залежати від НБУ.

Курс долара на міжбанку

На літаки "Антонова" націлені канадці

ДП "Антонов" створив дочірнє підприємство "Антонов-Канада" в провінції Квебек (Канада). За даними прес-служби "Укроборонпома", в компанії планують організувати остаточну збірку моделі Ан-74ТК-200. Частина літаків будуть продавати в Північну Америку. Зараз один з головних недоліків повітряного судна – залежність від компонентів, вироблених в Росії. Застарілі деталі не дозволяють отримати сертифікацію на американських і європейських ринках.

Літаки Ан-74 хочуть збирати в Канаді. Фото: facebook.com/antonov.company Реклама

Вакцинованих українців очікують привілеї в "Дії"

Завдяки додатку українці, які зробили щеплення від коронавируса, можуть отримати особливі привілеї . Про це розповів в інтерв'ю апостроф головний санітарний лікар Ігор Кузин. Такі бонуси можуть ввести тільки за умови посилення карантину. На даному етапі уряд розглядає різні опції. Наприклад, в разі схвалення ідеї, на підприємствах зможуть працювати вакциновані співробітники з вакцинованими клієнтами.

В Україні з'явився внутрішній сертифікат вакцинації / Фото: Сьогодні, Дія

Amazon простимулював різкий стрибок біткоіни

Найбільша в світі онлайн-рітейлер Amazon почне приймати біткоіни як засіб оплати. Це може статися вже до кінця 2021 року. У 2022 році у Amazon може з'явитися свій власний токен, повідомили в City A.M з посиланням на інсайдерів. На цьому тлі курс біткоіни злетів до максимуму з середини липня і націлився на подолання психологічної позначки в 40 тис. Доларів.

/ Фото: REUTERS/Dado Ruvic

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