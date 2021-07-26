Українцям без лічильників відключатимуть газ – коли це станеться

У Міністерстві енергетики підрахували, скільки сімей ще не встановили індивідуальні прилади обліку газу

Лічильники газу повинні з'явитися у всіх українців

Українцям, у яких не встановлені індивідуальні лічильники газу, почнуть відключати подачу блакитного палива з 2023 року. це передбачає закон "Про забезпечення комерційного обліку природного газу", який раніше вже підписав президент.

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Йдеться про тих, хто використовує газ тільки для приготування їжі. Зараз таких споживачів без лічильників становить 2,15 млн. Половина з них має будинкові лічильники газу, а половина – взагалі ніяких. Такі цифри озвучили в Міненерго, передає УНІАН.

Всього в Україні налічується 12,4 млн споживачів газу.

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Нагадаємо, спочатку передбачалося, що лічильники газу з'являться у всіх українців до 2021 року і тоді ж почнуться відключення але цього не сталося. В результаті терміни були перенесені.

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Раніше в Кабміні підрахували, що на установку лічильників газу для всіх, у кого їх зараз немає, державі знадобиться 3-5 млрд гривень.

Ті, у кого немає лічильників, зараз платять за газ по нормі споживання. При цьому ще в січні 2019 року норму споживання газу різко знизили – з 9,8 куб. до 3,29 куб. м на одну людину в місяць. Пізніше її скоротили і до 3,28 куб. м.

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