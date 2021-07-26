Долар на міжбанку пробив цінове "дно": що далі

Долар котиться донизу / Фото: Сьогодні, Dado Ruvic/Reuters

Долар 26 липня після падіння за офіційним курсом продовжив дешевшати на міжбанку і опустився нижче позначки в 27 грн. Так низько курс не опускався з середини червня, свідчать дані Minfin. При цьому Нацбанк вийшов на ринок з купівлею долара не вище 26,98 грн. Це стримує курс від подальшого падіння.

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У найближчий тиждень курс може закріпитися в районі 26,9 грн/дол. на міжбанку і 26,8-27 грн в банках. Однак тривалість такого зміцнення гривні буде залежати від НБУ.

Курс долара на міжбанку

Про це сайту "Сьогодні" розповіли керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин і старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб.

" Рішення НБУ з облікової ставки змінило конфігурацію ринку і вже в п'ятницю гривня відчула підтримку. Нерезиденти, як мінімум, зупинили продажу гривневих ОВДП, і, можливо, розглядають варіанти повернення до покупок... Вирішальним буде розміщення держоблігацій у вівторок, ринок з нетерпінням чекає, які ставки запропонує Мінфін... В очікуванні зміни настроїв ринку до продажу валюти підключилися спекулянти, а також банки", – розповів Шевчишин.

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Він передбачає, що НБУ поки буде зберігати викуп долара в резерви стримуючи хвилю зміцнення. Ще одним фактором, який не дасть гривні зміцнитися занадто сильно стане відшкодування ПДВ, яке поповнить рахунки експортерів гривнею і таким чином стримає їх від продажу валюти.

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Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" разом з аналітиками розібрався, чи потрібно зараз купувати або продавати валюту та чи допоможе це зберегти заощадження.

Також в Кабміні підрахували, що в найближчі три роки курс долара не перевищить 30 гривень: