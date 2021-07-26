Биткоин резко взлетел, а доллар пробил ценовое "дно" – самое главное о деньгах СЕГОДНЯ

Доллар катится вниз / Фото: Сегодня, Dado Ruvic/Reuters

Украинцам без счетчиков начнут отключать газ, в "Дія" могут появиться привилегии для вакцинированных пользователей, доллар на межбанке пробил ценовое "дно", курс биткоина взлетел из-за Amazon, а самолеты "Антонова" начнут собирать в Канаде.

Рассказываем самое главное о деньгах за сегодня – 26 июля.

Потребителей начнут отключать от газа

Украинцев, которые не установят индивидуальные счетчики газа, станут лишать подачи голубого топлива с 2023 года. Так гласит закон "Об обеспечении коммерческого учета природного газа", который подписан президентом.

Это касается тех, кто использует газ только для приготовления пищи. Проигнорировали установку счетчиков 2,15 млн потребителей. У половины из них – домовые счетчики газа, у остальных они вообще отсутствуют. Всего в Украине насчитывается 12,4 млн потребителей газа.

Счетчики газа должны появиться у всех украинцев

Доллар снова пробил ценовое дно

После падения по официальному курсу в понедельник, 26 июля, доллар продолжил терять позиции на межбанке и опустился ниже отметки в 27 грн. Так низко курс падал последний раз только в середине июня. Тем временем, Нацбанк вышел на рынок с покупкой доллара не выше 26,98 грн. Это сдерживает курс от дальнейшего падения. В ближайшие дни курс может оставаться в районе 26,9 грн/долл. на межбанке и 26,8-27 грн в банках. Однако длительность такого укрепления гривни будет зависеть от НБУ.

Курс доллара на межбанке

На самолеты "Антонова" нацелены канадцы

ГП "Антонов" создал дочернее предприятие"Антонов-Канада" в провинции Квебек (Канада). По данным пресс-службы "Укроборонпома", в компании планируют организовать окончательную сборку модели Ан-74ТК-200. Часть самолетов будут продавать в Северную Америку. Сейчас один из главных недостатков воздушного судна – зависимость от компонентов, произведенных в России. Устаревшие детали не позволяют получить сертификацию на американских и европейских рынках.

Самолеты Ан-74 хотят собирать в Канаде. Фото: facebook.com/antonov.company Реклама

Вакцинированных украинцев ожидают привилегии в "Дії"

Благодаря приложению украинцы, которые привились от коронавируса, могут получить особые привилегии. Об этом рассказал в интервью Апострофу главный санитарный врач Игорь Кузин. Такие бонусы могут ввести только при условии усиления карантина. На данном этапе правительство рассматривает разные опции. Например, в случае одобрения идеи, на предприятиях смогут работать вакцинированные сотрудники с вакцинированными клиентами.

В Украине появился внутренний сертификат вакцинации / Фото: Сегодня, Дія

Amazon простимулировал резкий скачок биткоина

Крупнейшая в мире онлайн-ритейлер Amazon начнет принимать биткоины в качестве средства оплаты. Это может произойти уже до конца 2021 года. В 2022 году у Amazon может появиться свой собственный токен, сообщилив City A.M со ссылкой на инсайдеров. На этом фоне курс биткоина взлетел до максимума с середины июля и нацелился на преодоление психологической отметки в 40 тыс. долларов.

/ Фото: REUTERS/Dado Ruvic

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