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Літаки "Антонова" хочуть збирати в Канаді: в "Укроборонпромі" назвали причину

26 липня 2021 14:17

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Компанію Антонов-Канада створили для просування на міжнародний ринок літаків

Літаки Ан-74 хочуть збирати в Канаді. Фото: facebook.com/antonov.company

Літаки Ан-74 хочуть збирати в Канаді. Фото: facebook.com/antonov.company

Для випуску літаків на міжнародних ринках ДП "Антонов" створив дочірнє підприємство "Антонов-Канада" в провінції Квебек (Канада).

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Про це повідомляє прес-служба "Укроборонпому".

У компанії "Антонов-Канада" планують організувати остаточну збірку моделі Ан-74ТК-200. Потім ці літаки хочуть продавати, зокрема, і в Північну Америку.

Як заявили в "Укроборонпромі", один з головних недоліків літака – залежність від компонентів, вироблених в Росії (ці деталі застаріли і не дозволяють отримати сертифікацію на американських і європейських ринках).

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Що відомо про літак Ан-74ТК-200:

  • призначений для перевезення 52 пасажирів і вантажів вагою до 10 тонн;
  • максимальна злітна маса літака – 36,5 тонн;
  • максимальна висота польоту – 10100 м;
  • крейсерська швидкість – 600-700 км/ч;
  • дальність польоту з вантажем 10 тонн – 950 км;
  • екіпаж складається з двох осіб.

Раніше Міністерство оборони і ДП "Антонов" підписали меморандум про співпрацю в будівництві літаків для потреб Збройних сил України.

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