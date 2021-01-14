В нынешних условиях вводить накопительную пенсионную систему нельзя, – эксперт

Введение накопительного уровня пенсионной системы в условиях слабой экономики приведет к обесцениванию пенсионных накоплений граждан, поэтому сейчас этой реформе не время. Об этом заявил член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в эфире телеканала "Украина 24", пишет "Главком".

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"Когда мы говорим о накопительной системе, то мы должны понимать, что деньги должны быть не только сохранены, но и приумножены. На сегодняшний момент украинская экономика является настолько слабой, что гарантировать в этой ситуации сохранение денег на любых счетах, особенно негосударственных, будет чрезвычайно трудно", - сказал Пендзин.

Он также привел пример, с какой скоростью обесценилась украинская валюта. "Представьте себе, что вы вложили условную гривню в 1996 году в накопительную систему. Тогда за один доллар давали 1,67 грн. Сейчас за 1 доллар дают 28 грн. Вы представляете, каким должен быть актив, чтобы за этот период времени не обесценить ваши счета? Так что, собственно, самая большая проблема на сегодняшний момент – это стабильность и сила экономики", – резюмировал эксперт.

По его словам, другие страны уже имеют негативный опыт внедрения накопительной системы в схожих с Украиной условиях, и нам не стоит его повторять.

"Есть опыт, собственно, накопительной системы, которая проходила в других странах, в частности, у наших соседей, где я такие же слабые экономики. Они заканчивались нехорошо и в результате люди реально теряли деньги, а их средства с накопительных счетов просто были списаны в единый пенсионный фонд", - рассказал Пендзин.

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Он подчеркнул: поскольку в слабых экономиках накопительные системы не работают, введению ее в Украине сейчас, по его мнению, не время.

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"Время придет, когда украинская экономика перестанет быть сырьевой, когда она станет мощной, когда наши доходы будут больше. Я думаю, что это не в ближайшее время будет", - считает Пендзин.

Ранее экономист Борис Кушнирук отметил, что предложенные властью законопроекты по внедрению накопительного уровня пенсионной системы не предусматривают механизмов защиты сбережений граждан. По его мнению, эта реформа выгодна только финансовым посредникам.

В то же время экономист Павел Кухта отметил: пенсионная реформа не должна увеличивать налоговую нагрузку на бизнес, иначе он пойдет в тень.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрированы два законпроекта по пенсионной реформе – депутатский "Об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении" (рег. №2683) и правительственный "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно накопительной профессиональной пенсионной системы" (реестр.№4408 ), каждый из которых предполагает дополнительные расходы для бизнеса.

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