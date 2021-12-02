За кофе придется платить больше: цена выросла до рекордного показателя

Цены на кофе достигли 10-летнего максимума / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Цены на кофе выросли до самого высокого за 10 лет уровня и могут продолжить идти вверх к 2023 году.

Об этом сообщает CNBC.

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Декабрьские фьючерсы на кофе 29 ноября на торгах достигли 2,46 доллара за фунт (1,06 долл./кг). Впоследствии котировки несколько упали, однако остаются на самых высоких уровнях с 2011 года, когда цены пересекли границу в 3 доллара за фунт.

Эталонная цена зерна, по данным Международной ассоциации кофе, достигает 2,07 доллара за фунт, что на 85% больше, чем годом ранее.

Рост цен на кофе в течение 10 лет / Фото: скриншот

Причины повышения цен

Оле Хансен, глава отдела товарной стратегии Saxo Bank отметил, что за последние 12 месяцев в мире произошло слишком много событий, "это подобно шторму", что и дало импульс к росту цен на "любимые какао-бобы".

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Эксперт отметил, что первопричиной тому стала аномально холодная погода и заморозки в Бразилии. Кроме того, что морозы поразили отдельные плантации, страна прошла в этом году и через засуху, что повлекло за собой нестабильность в урожае на 2022 год.

Кроме погодных условий, мировые проблемы в логистике добрались и до цен на кофе, ведь производители и обжарители зерен являются преимущественно компаниями из разных стран.

Рыночная неопределенность также связана со странами-экспортерами. К примеру, Эфиопия находится на грани гражданской войны, а во Вьетнаме растет заболеваемость коронавирусом, что может навредить производству.

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И все вышеупомянутые страны являются основными экспортерами кофе в мире.

В Украине дорожает не только кофе

Для украинцев подскочили цены на некоторые товары. Повлиял на удорожание предпраздничный ажиотаж, а также цены на энергоносители.

Мясо дорожает не только на рынках, но и в супермаркетах. На его стоимость влияет дефицит кормов и сокращение поголовья животных. Подорожало и сало. В супермаркетах цены стартуют от 185 грн/кг, а на рынках – 134,6 грн.

Бакалея также выросла в цене, хлеб вообще бьет все рекорды, производителям приходится повышать цены, чтобы оплачивать счета за энергоносители и ресурсы, необходимые для выпечки хлебобулочных изделий. В супермаркетах подорожали также яйца.

Однако на фоне повышения цен, украинцам увеличили и минимальную заработную плату.