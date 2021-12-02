За каву доведеться платити більше: ціна зросла до рекордного показника

Ціни на каву сягнули 10-річного максимуму / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні
Ціни на каву зросли до найвищого за 10 років рівня і можуть продовжити йти вгору до 2023 року.
Про це повідомляє CNBC.
Грудневі ф’ючерси на каву 29 листопада на торгах сягнули 2,46 долара за фунт (1,06 дол/кг). Згодом котирування дещо впали, проте залишаються на найвищих рівнях з 2011 року, коли ціни перетнули 3 долара за фунт.
Еталонна ціна зерна, за даними Міжнародної асоціації кави, сягає 2,07 долара за фунт, що на 85% більше, ніж роком раніше.
Ріст цін на каву протягом 10 років / Фото: скріншот
Причини підвищення цін
Оле Хансен, голова відділу товарної стратегії Saxo Bank зазначив, що за останні 12 місяців у світі трапилося надто багато подій, це подібно шторму, що й дало імпульс до зростання цін на "улюблені какао-боби".
Експерт зазначив, що першопричиною цього стала аномально холодна погода та заморозки у Бразилії. Крім того, що морози уразили окремі плантації, країна пройшла цьогоріч і через посуху, що спричинило нестабільність у врожаї на 2022 рік.
Крім погодних умов, світові проблеми у логістиці дісталися і до цін на каву, адже виробники та обсмажувальники зерен є переважно компаніями з різних країн.
Ринкова невизначеність також пов’язана з країнами-експортерами. До прикладу, Ефіопія перебуває на межі громадянської війни, а у В’єтнамі зростає захворюваність на коронавірус, що може нашкодити виробництву.
І всі вищезгадані країни є основними експортерами кави у світі.
В Україні дорожчає не лише кава
Для українців підскочили ціни на продукти. Вплинув на подорожчання передсвятковий ажіотаж, а також ціни на енергоносії.
М'ясо дорожчає не лише на ринках, а й у супермаркетах. На його вартість впливає дефіцит кормів та скорочення поголів'я тварин. Подорожчало й сало. У супермаркетах ціни стартують від 185 грн./кг, а на ринках – 134,6 грн.
Бакалія також зросла в ціні, хліб взагалі б'є всі рекорди, виробникам доводиться підвищувати ціни, щоб оплачувати рахунки за енергоносії та ресурси, необхідні для випікання хлібобулочних виробів. У супермаркетах подорожчали також яйця.
Проте на фоні підвищення цін, українцям збільшили і мінімальну заробітну плату.