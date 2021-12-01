Деньги
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
✊ Протесты в Киеве 😷 Штамм Омикрон ⚽ Шева vs Милан: онлайн 💡 Что изменится 1 декабря
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости экономики

Цены в ноябре взлетели: что подорожало в Украине больше всего

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела "Деньги"
1 декабря, 16:06
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Рост цен заметно повлиял на доходы украинцев, ведь им пришлось намного больше денег тратить
Для украинцев подскочили цены на продукты и не только
Для украинцев подскочили цены на продукты и не только / Фото: Коллаж: Сегодня

В ноябре украинцев ждало много изменений, которые повлияли на материальное положение наших соотечественников. Для них дорожал интернет, росли цены на продукты и дорожали услуги.

Цены на продукты

Для украинцев подскочили цены на продукты. Повлиял на подорожание предпраздничный ажиотаж, а, также, цены на энергоносители.

Реклама

Мясо дорожает не только на рынках, а и в супермаркетах. На его стоимость влияет дефицит кормов и сокращение поголовья животных. ольше всего подорожали свинина (124,45 грн/кг), говядина (172,04 грн/кг) и куриное филе (115,1 грн/кг). Подорожало и сало. В супермаркетах цены стартуют от 185 грн/кг, а на рынках – 134,6 грн.

Бакалея, также выросла в цене, пшено сейчас стоит 17,48 грн/кг, гречневая крупа – 43,44 грн/кг, рис – 27,88 грн/кг, манная крупа 17,29 грн/кг, ячная крупа -15,06 грн/кг.

Хлеб вообще бьет все рекорды, производителям приходится повышать цены, чтобы оплачивать счета за энергоносители и ресурсы, необходимые для выпекания хлебобулочных изделий. Таким образом он стоит от 17 до 31 грн, зависит от сорта муки. А макароны стоят от 14 до 23 грн.

В супермаркетах подорожали также яйца – за них в среднем просят 36,23 грн/10 шт., сахар – 27,20 кг и молоко – 27,25 грн.

Реклама

В конце ноября томаты стоили 15-20 грн/кг, свекла по 9-12 грн/кг, морковь по 7 грн/кг, капуста – по 7,5-8,5 грн/кг и картошка по 6 грн/кг.

Абонплата за интернет

Тарифы на интернет уже повысили некоторые провайдеры. Им приходится это делать из-за введения пошлины на импорт кабельной продукции для прокладки телеком-сетей.

"Мы ожидаем где-то ближе к новому году роста цен прежде всего на подключение, но и на абонплату примерно на 20%", – сказал председатель комитета ИнАУ, руководитель предприятия интернет-сервис провайдинга Максим Тульев.

Реклама

Еще в ноябре некоторые поставщики подняли тарифы на 100 Мбит/до 200 грн, а на 1 Гбит/с до 300 грн. А эксперты считают, что уже к началу 2022 года тариф на 100 Мбит/с может стоить 300 грн.

Тарифы для "евробляхеров"

10 ноября прекратил действие закон об упрощенной процедуре растаможивания автомобилей на еврономерах. Многие владельцы "евроблях" не успели растоможить свое авто, а многие попросту не попади под льготные условия.

Теперь им приходится платить намного дороже, по полной цене. Кроме того, "евробляхерам" грозят серьезные штрафы – до 170 тыс. грн за превышение срока ввоза авто.

Кроме того, некоторые категории автомобилей вообще не удастся легализовать согласно действующему законодательству Украины. Например, растаможить нельзя машины, попавшие в Украину в 2021 году или въехавшие с территории России.

Ранее мы сообщали, что украинцев с 1 декабря ждет много нововведений, а некоторые из них касаются и пенсионеров. Их ждет не только индексация пенсий, а и рост цен на самое необходимое.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама
Тарифы на газ
Больше новостей
ТОП публикаций
София Зиновьева

София Зиновьева

Редактор раздела "Деньги"

 Смотреть все статьи
Финанс-дайджест
Больше новостей
Бизнес News
Money-лайфхакер
Все новости
Последние новости
Показать еще
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.21

Российский рубль (₽)

0.3659

Евро (€)

30.92

Биржа прогнозов
Продавать или покупать доллары?
Экспертные советы
Карантинные прогнозы
Что ждет предпринимателей
Вакцинируйся знанием!
Авторынок
Любимые б/у машины украинцев
Тест-драйв цен
Опрос
(Не)праздничные цены
Сколько стоит Новый год
Загляни под елочку

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Green Energy
Лидеры солнечной энергетики
Что не так с Украиной?
Опрос
ТОП бизнес
Золотая жила для предпринимателей
Чернигов
Харьков
Днепр
Львов
Черноморск
1/2
Почему не Киев?
Коммуналка
Кому отопление обойдется дороже всего?
Узнать!
Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
О новой методике тарифообразования
Банк советов
Как экономить деньги?
Узнай - и начинай откладывать!
Опрос
Математика нумизматики
За одну монету готовы платить 100 тыс. грн!
Поройся в копилке
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
18,32
31,50
31,00
30,00
18,33
31,98
30,85
29,11
19,32
31,98
31,79
30,64
19,57
34,99
32,15
30,82
18,97
35,49
31,67
30,64
19,00
35,99
32,15
30,82
19,68
35,99
32,15
30,82
19,64
36,09
31,29
28,89
18,98
36,97
32,15
34,97
19,97
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять