Вместо бензина – досадная ошибка: за что WOG выплатят клиентам компенсации

Какой инцидент произошел на WOG / Фото: Getty Images, REUTERS, Коллаж: Сегодня

Во время топливного кризиса в Украине бывают случаи, когда вместо бензина водителям продают непонятные смеси. Некоторые мошенники делают это намеренно, а вот на некоторых АЗС это происходит из-за технических сбоев.

Об одном из таких сообщила пресс-служба WOG. Она рассказала, что произошло на заправке, и кому компенсируют ущерб.

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Инцидент произошел в Одессе

В четверг, 19 мая, на одной из заправок компании в Одессе произошел технический сбой. В результате этого ряд автомобилей были ошибочно заправлены смесью двух видов горючего.

Такая заправка продолжалась с 12:45 до 13:53. WOG сейчас ищет всех клиентов, которых осблужили в этот период.

Компания заявила, что компенсирует водителям расходы, связанные с ремонтом из-за проблем с горючим.

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"Если вы заправляли авто в указанный период времени на этом АЗК и с вами не связались, просим обратиться в Центр поддержки клиентов по телефону: 0 800 300 525, непосредственно на АЗК или позвоните по телефону: 067 361 10 52", – говорится в сообщении пресс-службы.

Цены на горючее резко выросли

После того, как государство отменило регулирование цен на горючее, оно сразу подорожало на 10-15 грн за литр, в зависимости от вида.

"Сегодня" рассказывали, что на заправках WOG и ОККО бензин А-95 подскочил в цене на 11,14 грн – до 51 грн/л. А-95+ теперь сбывают на 10,15 грн дороже – 52 грн/л. Цена на дизель в этих сетях поднялась на 14,69 грн – до 57 грн/л.

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На АЗС "БРСМ-Нефть" дизельное топливо стоит 54,99 грн/л, что на 10,60 грн больше, чем раньше. Откорректировали цены и на Укргаздобыче, где теперь сбывают А-95 по 52 грн/л (на 13,7 грн/л больше) и дизель – по 58 грн/л (на 15,70 грн/л больше).

В то же время мошенники придумали схему, как на дефиците бензина извлечь для себя немалую выгоду. Мы рассказали, как "бензиновые" мошенники обдирают украинцев.

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