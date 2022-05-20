Замість бензину – прикра помилка: за що WOG виплатять клієнтам компенсації

Який інцидент стався на WOG / Фото: Getty Images, , Колаж: Сьогодні

Під час паливної кризи в Україні трапляються випадки, коли замість бензину водіям продають незрозумілі суміші. Деякі шахраї роблять це навмисно, а от на деяких АЗС це стається через технічні збої.

Про один з таких повідомила пресслужба WOG. Вона розповіла, що сталося на заправці, і кому компенсують збитки.

Реклама

Інцидент стався в Одесі

У четвер, 19 травня, на одній із заправок компанії в Одесі стався технічний збій. Внаслідок цього низка автомобілів була помилково заправлена сумішшю двох видів пального.

Така заправка тривала з 12:45 до 13:53. WOG зараз шукає всіх клієнтів, яких обслужили у цей період.

Компанія заявила, що компенсує водіям витрати, пов'язані з ремонтом через проблеми з пальним.

Реклама

"Якщо ви заправляли авто у вказаний період часу на цьому АЗК і з вами не зв’язалися, просимо звернутися до Центру підтримки клієнтів за телефоном: 0 800 300 525, безпосередньо на АЗК чи зателефонуйте за номером: 067 361 10 52", – йдеться у повідомленні пресслужби.

Ціни на пальне різко зросли

Після того, як держава скасувала регулювання цін на пальне, воно одразу подорожчало на 10-15 грн за літр, залежно від виду.

"Сьогодні" розповідали, що на заправках WOG і ОККО бензин А-95 підскочив у ціні на 11,14 грн – до 51 грн/л. А-95+ тепер збувають на 10,15 грн дорожче – за 52 грн/л. Ціна на дизель у цих мережах піднялася на 14,69 грн – до 57 грн/л.

Реклама

На АЗС "БРСМ-Нафта" дизельне пальне коштує 54,99 грн/л, що на 10,60 грн більше, ніж раніше. Відкоригували ціни й на Укргазвидобування, де тепер збувають А-95 за 52 грн/л (на 13,70 грн/л більше) і дизель – за 58 грн/л (на 15,70 грн/л більше).

Водночас шахраї придумали схему, як на дефіциті бензину отримати для себе чималу вигоду. Ми розповіли, як "бензинові" шахраї обдирають українців.

Ми також писали, коли закінчиться "другий шок" на ринку пального, скільки пального Польща виділить для України.