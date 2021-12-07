Власти к такому не готовы. На сколько вырастут зарплаты украинцев в 2022 году

Минимальная зарплата будет 6500 гривен и лишь в октябре 2022 года / Фото: Коллаж: Сегодня

В 2022 году у украинцев вырастет минимальная зарплата, она составит 15 778 грн. А минимальную зарплату повысят только октябре и на 200 гривен.

Такие прогнозы опубликованы Министерством экономики в консенсус-прогнозе.

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Согласно экспертным оценкам большинства аналитиков, средняя зарплата составит:

в 2022 году – 15 778 грн;

в 2023 году – 17 425 грн;

в 2024 году – 19 258 грн.

А минимальная зарплата будет 6500 гривен и лишь в октябре она вырастет к 6700. Ее уровень почти год не будут пересматривать, что может привести к разрыву в уровне доходов между средним классом и наиболее малообеспеченным.

Отметим, что в странах Евросоюза наблюдается тенденция увеличения минималки к 60% от средней зарплаты .

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Таким образом, в Украине она должна была бы быть:

в 2022 году – 9 466 грн;

в 2023 году – 10 455 грн;

в 2024 году – 11 554 грн.

Однако украинские власти не готовы к таким цифрам. В то же время, такое повышение минималки сократило бы уровень бедности населения, увеличило поступления в местный и государственный бюджеты, Пенсионный фонд. А также, помогло бы сократить теневой фонд оплаты труда.

Где платят больше всего

Сайт "Сегодня" выяснил, что лучшая оплата труда происходит в Киеве, Черновицкой Кировоградской, Ивано-Франковской и Ровенской области.

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А вот меньше платят в Киевской области, а также на Закарпатье, в Черниговской, Луганской и Тернопольской областях.

Больше того, в Украине самыми востребованными работодателями специальностями были продажи (17,9%), IT (11,7%) и банки/инвестиции/лизинг (6,5%). К слову, еще в августе среди самых актуальных категорий были медики, а банковские работники занимали четвертую позицию.

Ранее мы сообщали, что Украина в 2022 году будет уделять приоритетное внимание расходам на образование, здравоохранение, оборону и безопасность. В частности, планируют поднять зарплаты учителям и стипендии студентам.

Напомним, что в Украине выросла задолженность по заработной плате. Больше всего государство должно Донецкой области (более 1 млрд грн), меньше всего – Черновицкой (более 3,3 млн грн). Сумма задолженности перед жителями Киева составляет более 546 млн грн.