Влада до такого не готова. На скільки зростуть зарплати українців у 2022 році

Мінімальна зарплата буде 6500 гривень і лише у жовтні 2022 року / Фото: Колаж: Сьогодні
2022 року в українців зросте мінімальна зарплата, вона становитиме 15 778 грн. А мінімальну зарплату підвищать лише у жовтні та на 200 гривень.
Такі прогнози опубліковані Міністерством економіки у консенсус-прогнозі.
Згідно з експертними оцінками більшості аналітиків, середня зарплата становитиме:
- у 2022 році – 15 778 грн;
- у 2023 році – 17 425 грн;
- у 2024 році – 19 258 грн.
А мінімальна зарплата буде 6500 гривень і лише у жовтні вона зросте до 6700. Її рівень майже рік не переглядатимуть, що може призвести до розриву у рівні доходів між середнім класом та найменш забезпеченим.
Зазначимо, що у країнах Євросоюзу спостерігається тенденція збільшення мінімалки до 60% від середньої зарплати.
Отже, в Україні вона мала б бути:
- у 2022 році – 9466 грн;
- у 2023 році – 10 455 грн;
- у 2024 році – 11 554 грн.
Проте українська влада не готова до таких цифр. Водночас, таке підвищення мінімалки скоротило б рівень бідності населення, збільшило б надходження до місцевого та державного бюджету, Пенсійного фонду. А також допомогло б скоротити тіньовий фонд оплати праці.
Де платять найбільше
Сайт "Сьогодні" з'ясував, що найкраща оплата праці відбувається у Києві, Чернівецькій Кіровоградській, Івано-Франківській та Рівненській області.
А ось менше платять у Київській області, а також на Закарпатті, у Чернігівській, Луганській та Тернопільській областях.
Більше того, в Україні найзатребуванішими роботодавцями спеціальностями були продажі (17,9%), IT (11,7%) та банки/інвестиції/лізинг (6,5%). До речі, ще у серпні серед найактуальніших категорій були медики, а банківські працівники посідали четверту позицію.
Раніше ми повідомляли, що Україна у 2022 році приділятиме пріоритетну увагу витратам на освіту, охорону здоров'я, оборону та безпеку. Зокрема, планують підняти зарплати вчителям та стипендії студентам.
Нагадаємо, що в Україні зросла заборгованість із заробітної плати. Найбільше держава винна Донецькій області (більше 1 млрд грн), найменше – Чернівецькій (більше 3,3 млн грн). Сума заборгованості перед мешканцями Києва становить понад 546 млн. грн.