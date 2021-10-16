"Укрзализныця" будет проверять пассажиров по-новому, а Украина и ЕС подписали новое соглашение – самое важное о деньгах за неделю

Рассказываем о самых важных событиях этой недели / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
Украина и Европейский Союз подписали соглашение об "открытом небе", а с 21 октября в Украине начнут действовать новые правила посадки пассажиров в поезд.
Понедельник. Подготовка санкций против "Северного потока-2"
Как заявил старший советник по энергетическим вопросам Государственного департамента США Амос Хохштайн, работа над подготовкой санкций против газопровода "Северный поток-2", если Россия будет использовать его как энергетическое оружие против Украины, уже начата.
Хохштайн отметил, что санкции должны внедряться в координации Соединенных Штатов и Европы.
Вторник. Соглашение Украины и ЕС об "открытом небе"
В рамках саммита Украина-ЕС Украина и Европейский Союз подписали соглашение об "открытом небе". После подписания соглашения в Украине должны появиться новые лоукостер-авиалинии, а также повыситься уровень развития туризма страны.
Также соглашение сможет облегчить открытие новых маршрутов между украинскими и европейскими городами, а цены на билеты должны стать меньше.
Среда. Новые правила для пассажиров от "Укрзализныци"
С 21 октября в Украине начнут действовать новые правила посадки пассажиров в поезда. На данном этапе при посадке в поезд каждый проводник проверяет билет и паспорт. Теперь же добавится проверка документа, подтверждающего вакцинацию, или же теста на коронавирус.
"Различаются регионы посадки, желтая зона или красная. Для желтой зоны достаточно, если это дводозная вакцина, если у пассажира существует отметка о получении одной дозы вакцины. Если это уже красная зона, то нужно иметь полный курс", – объяснил руководитель пассажирского направления "Укрзализныци" Александр Перцовский.
В "Интерсити" обычно проверяют документы чуть позже, когда все пассажиры уже в поезде. Однако "Укрзализныця" частично изменит механизм.
Четверг. Готовность "Северного потока – 2" к запуску
Российский газопровод "Северный поток – 2" будет готов к запуску уже в ближайшие дни. На сегодняшний день ведутся технические работы. Сейчас, по словам вице-премьера России Александра Новака, продолжается заполнение газопровода технологическим количеством газа.
Он подчеркнул, что дальнейший запуск потока зависит от работы европейского регулятора.
Пятница. Подорожание нефти
Стоимость эталонной марки нефти Brent, добываемой в Северном море, рекордно выросла на торгах 15 октября – до 85,1. Котировки превысили значения октября 2018 года.
Рост по сравнению с уровнем закрытия составил 1,2%. Тем временем цена за баррель нефти американской марки WTI достигла 82,28 доллара за баррель. Рост составил 1,2%.
Сайт "Сегодня" ранее разобрался, сможет ли Украина соскочить с "топливной иглы" и из страны-импортера топлива превратиться если не в его экспортера, то хотя бы обеспечить свои внутренние потребности.