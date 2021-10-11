Украинцев ждет новое подорожание: на что вырастет цена

Подорожание сыров наблюдается не только в Украине, а и по всему миру / Фото: Коллаж: Сегодня

На украинских рынках и магазинах, в октябре, на 5% вырастет стоимость сыра. Таким образом в продаже больше не будет сыра дешевле 220 гривен за килограмм.

Об этом рассказали в Сніданку з 1+1.

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Подорожание сыров наблюдается не только в Украине, а и по всему миру. Производителям, практически, приходится бороться за выживание. Они уже заявили, что производство сыров по низким ценам не рентабельно.

В связи с подорожание продуктов от сыроделов, на прилавках магазинов появляется все больше дешевых импортных товаров. Эксперты считают, что украинским производителям будет сложно восстановить мощности производства.

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Отметим, что в Украине выросли цены на молокопродукты. По мнению аналитиков, причиной стало уменьшение предложения сырого молока.

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