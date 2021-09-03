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Терминалы и банкоматы ПриватБанка перестанут работать – что говорят в банке

Виктория Барановская
3 сентября, 15:29
Продлится оптимизация процессов с 1:00 до 6:00 4 сентября

Продлится оптимизация процессов с 1.00 до 6.00 4 сентября / Фото: коллаж "Сегодня"

Ночью, 4 сентября, в Украине не будут работать сервисы государственного ПриватБанка. Нельзя будет осуществить транзакции и в онлайн-формате.

Про это сообщает пресс-служба банка.

"Очередной этап модернизации процессинга запланирован на 4 сентября 2021. Как всегда, банк проведет их в ночное время, когда большинство клиентов не проводят операций и отдыхают. В период проведения работ 4 сентября с 01-00 и до 06-00 часов утра, банк кратковременно приостановит проведение транзакций по карточкам, работу Приват24 для физических лиц и Приват24 для бизнеса", – говорится в сообщении.

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Что именно не работает:

  • банкоматы, терминалы и POS-терминалы;
  • транзакции по картам;
  • интернет-банкинг Приват24
  • сервис онлайн-верификации LiqPay.

Продлится оптимизация процессов с 1.00 до 6.00 4 сентября. А уже начиная с 7:00 утра 4 сентября, обслуживание карт банка, Приват24 и сеть самообслуживания будут работать в обычном режиме.

ПриватБанк не сдает лидирующие позиции

Как уже писали "Сегодня", в Украине участились случаи взлома финансового приложения Приват24 – все больше жертв сообщают о мошенниках. Одни из самых распространенных вариантов – фишинг и звонки.

Однако часто происходят сбои и в самом банке, без "помощи" мошенников. так, ПриватБанк самостоятельно поменял код доступа к карте одного из клиентов банка, когда он был за границей.

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