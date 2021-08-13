Тарифы и цены на продукты выросли, а предельные цены на топливо снизил Кабмин – самое главное о деньгах СЕГОДНЯ

В Украине подорожали продукты, а Кабмин снизил цены на бензин. Коллаж: "Сегодня"

В пятницу, 13 августа, в Украине снизили стоимость дизельного топлива, а курс доллара упал еще на восемь копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Снижение предельных цен на топливо

В Украине снизили предельную стоимость на бензин и дизтопливо. Стоимость дизельного топлива снизилась на 60 копеек – до 21,64 грн за литр. А вот стоимость бензина с учетом предельной торговой наценки не должна быть выше 31,67 грн.

Предельная цена включает в себя среднюю стоимость топлива и наценку, размер которой ограничен для дизтоплива не выше 7 грн за литр, а бля бензина – не выше 5 грн за литр. Ограничения пересматривают каждые 10 дней – обычно с 3, 13 и 23 дня месяца. Лимиты не распространяются на премиальные виды топлива.

Падение курса доллара

На понедельник, 16 августа, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс доллара на уровне 26,69 грн за доллар.

Курс доллара снизился еще на восемь копеек по сравнению со значениями 13 августа. В предыдущий банковский день "зеленый" подешевел на три копейки. Это минимум с 1 июля 2020 года, то есть более чем за год.

За неделю – с 6 по 13 августа – гривня окрепла по отношению к американской валюте уже на 14 копеек.

Новые рейсы на Занзибар

С 23 октября украинский лоукостер SkyUp снова начнет выполнять рейсы в Танзанию на остров Занзибар.

Рейсы будут выполняться два раза в неделю: по средам и субботам. В 2022 году количество количество частот полетов хотят увеличить до 4-х раз в неделю.

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Стоимость билета из Киева в Занзибар начинается от 7 773 грн, а из Занзибара в Киев – от 8 416 грн.

Повышение тарифов и цен на продукты

В Украине более чем за пол года выросли тарифы – на 9,7%, а продукты питания и безалкогольные напитки подорожали на 8,6%. По сравнению с декабрем прошлого года тарифы выросли больше всего в Херсонской области – на 24,4%, Полтавской – на 21,2%, в Кировоградской – 16,4%.

На продукты питания и безалкогольные напитки больше всего выросли цены:

в Киеве – 10,7%;

Сумской области – 10,4%;

Черкасской области – 9,9%.

Риски "Северного потока – 2"

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что "Северный поток – 2" является геополитическим, а не коммерческим проектом, цель которого создать искусственный дефицит газа в Центральной и Восточной Европе.

По его словам, если "Газпром" получит возможность сконцентрировать весь транзит газа в подконтрольных ему газопроводах, это позволит Кремлю вмешиваться во внутренние дела ЕС.

"Это сложный и амбициозный проект, который мог бы реализовать Евросоюз, как практически единственный покупатель газа, который экспортирует "Газпром". Тут очень важной является роль Германии, а Польша и Украина могли бы быть естественными драйверами этого процесса", – сказал Галущенко.

Напомним, 21 июля США и Германия объявили, что официально договорились о завершении строительства "Северного потока-2".