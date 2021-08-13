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"Газпром" будет повышать ставки – министр энергетики о рисках "Северного потока – 2" для Европы

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Редактор раздела Деньги
13 августа, 12:56
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Европа должна добиться экспортной монополии "Газпрома" и открытия конкуренции, считает министр энергетики Украины Герман Галущенко
"Северный поток - 2" является геополитическим проектом, считает министр энергетики Украины. Коллаж: "Сегодня"
"Северный поток - 2" является геополитическим проектом, считает министр энергетики Украины. Коллаж: "Сегодня"

"Северный поток – 2" является геополитическим, а не коммерческим проектом, цель которого создать искусственный дефицит газа в Центральной и Восточной Европе.

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Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко в интервью польскому изданию BiznesAlert, передает пресс-служба Министерства энергетики Украины.

"Уже сейчас "Газпром" использует свое монопольное положение, чтобы удерживать на рекордно высоком уровне цены на газ на европейском рынке", - считает Галущенко.

По его словам, если "Газпром" получит возможность сконцентрировать весь транзит газа в подконтрольных ему газопроводах, это позволит Кремлю вмешиваться во внутренние дела ЕС.

"Это сложный и амбициозный проект, который мог бы реализовать Евросоюз, как практически единственный покупатель газа, который экспортирует "Газпром". Тут очень важной является роль Германии, а Польша и Украина могли бы быть естественными драйверами этого процесса", – сказал Галущенко.

Цены на газ в Европе взлетели до рекорда

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Биржевая цена на природный газ в Европе достигла 555 долларов за тысячу кубометров. Это рекорд за три с половиной года – с начала марта 2018-го, когда газ дорожал из-за сильного похолодания в ЕС.

Объемы российского топлива в ЕС снижаются из-за газового шантажа Кремля, а также на фоне аварии на заводе "Газпрома" на Ямале. Со дня аварии 5 августа поставки на входе в газотранспортную систему Германии в среднем составляли около 1,5 млн куб. м в час. 11 августа физический поток газа по магистрали снизился еще сильнее – до 0,8 млн кубометров.

Готовность "Северного потока – 2"

  • "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год. Сейчас проект готов на 99%.
  • Несмотря на все санкции, 10 июня России удалось достроить одну из двух ниток газопровода.
  • До завершения второй нитки, как заявляют в РФ, остается порядка 70 км.
  • Строители "Северного потока – 2" считают, что еще около 2-3 месяцев требуется на тесты и сертификацию, поэтому газ по "трубе" пустят до конца 2021 года.

Напомним, 21 июля США и Германия объявили, что официально договорились о завершении строительства "Северного потока-2". Страны опубликовали совместную декларацию с обещаниями Киеву, в которых решительно поддерживают суверенитет, территориальную целостность, независимость Украины и ее европейский путь.

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