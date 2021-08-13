Тарифи і ціни на продукти зросли, а граничні ціни на паливо знизив Кабмін – найголовніше про гроші СЬОГОДНІ

В Україні подорожчали продукти, а Кабмін знизив ціни на бензин. Колаж: "Сьогодні"

У п'ятницю, 13 серпня, в Україні знизили вартість дизельного палива, а курс долара впав ще на вісім копійок в порівнянні з попереднім банківським днем.

Зниження граничних цін на паливо

В Україні знизили граничну вартість на бензин і дизпаливо. Вартість дизельного палива знизилася на 60 копійок – до 21,64 грн за літр. А ось вартість бензину з урахуванням граничної торговельної націнки не має бути вище 31,67 грн.

Гранична ціна включає в себе середню вартість палива і націнку, розмір якої обмежений для дизпалива не вище 7 грн за літр, а бля бензину – не вище 5 грн за літр. Обмеження переглядають кожні 10 днів – зазвичай з 3, 13 і 23 дня місяця. Ліміти не поширюються на преміальні види палива.

Падіння курсу долара

На понеділок, 16 серпня, Національний банк України (НБУ) встановив офіційний курс долара на рівні 26,69 грн за долар.

Курс долара знизився ще на вісім копійок в порівнянні зі значеннями 13 серпня. У попередній банківський день "зелений" подешевшав на три копійки. Це мінімум з 1 липня 2020 року, тобто більш ніж за рік.

За тиждень – з 6 по 13 серпня – гривня зміцніла по відношенню до американської валюти вже на 14 копійок.

Нові рейси на Занзібар

З 23 жовтня український лоукостер SkyUp знову почне виконувати рейси до Танзанії на острів Занзібар.

Рейси виконуватимуться двічі на тиждень: щосереди і суботи. У 2022 року кількість кількість частот польотів хочуть збільшити до 4-х разів на тиждень.

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Вартість квитка з Києва в Занзібар починається від 7 773 грн, а з Занзібару до Києва – від 8 416 грн.

Підвищення тарифів і цін на продукти

В Україні більш ніж за пів року зросли тарифи – на 9,7%, а продукти харчування і безалкогольні напої подорожчали на 8,6%. У порівнянні з груднем минулого року тарифи зросли найбільше в Херсонській області – на 24,4%, Полтавській – на 21,2%, в Кіровоградській – 16,4%.

На продукти харчування та безалкогольні напої найбільше зросли ціни:

в Києві – 10,7%;

Сумській області – 10,4%;

Черкаської області – 9,9%.

Ризики "Північного потоку – 2"

Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що "Північний потік – 2" є геополітичним, а не комерційним проектом, мета якого створити штучний дефіцит газу в Центральній і Східній Європі.

За його словами, якщо "Газпром" отримає можливість сконцентрувати весь транзит газу в підконтрольних йому газопроводах, це дозволить Кремлю втручатися у внутрішні справи ЄС.

"Це складний і амбітний проєкт, який міг би реалізувати Євросоюз, як практично єдиний покупець газу, який експортує "Газпром". Тут дуже важливою є роль Німеччини, а Польща і Україна могли б бути природними драйверами цього процесу", – сказав Галущенко.

Нагадаємо, 21 липня США і Німеччина оголосили, що офіційно домовилися про завершення будівництва "Північного потоку-2".