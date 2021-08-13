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"Газпром" підвищуватиме ставки – міністр енергетики про ризики "Північного потоку – 2" для Європи

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Редактор розділу Гроші
13 серпня, 12:56
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Європа має домогтися експортної монополії "Газпрому" і відкриття конкуренції, вважає міністр енергетики України Герман Галущенко
"Північний потік - 2" є геополітичним проектом, вважає міністр енергетики України. Колаж: "Сьогодні"
"Північний потік - 2" є геополітичним проектом, вважає міністр енергетики України. Колаж: "Сьогодні"

"Північний потік – 2" є геополітичним, а не комерційним проектом, мета якого створити штучний дефіцит газу в Центральній і Східній Європі.

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Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко в інтерв'ю польському виданню BiznesAlert, передає прес-служба Міністерства енергетики України.

"Вже зараз "Газпром" використовує своє монопольне становище, щоб утримувати на рекордно високому рівні ціни на газ на європейському ринку", – вважає Галущенко.

За його словами, якщо "Газпром" отримає можливість сконцентрувати весь транзит газу в підконтрольних йому газопроводах, це дозволить Кремлю втручатися у внутрішні справи ЄС.

"Це складний і амбітний проєкт, який міг би реалізувати Євросоюз, як практично єдиний покупець газу, який експортує "Газпром". Тут дуже важливою є роль Німеччини, а Польща і Україна могли б бути природними драйверами цього процесу", – сказав Галущенко.

Ціни на газ в Європі злетіли до рекорду

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Біржова ціна на природний газ в Європі досягла 555 доларів за тисячу кубометрів. Це рекорд за три з половиною роки – з початку березня 2018 го, коли газ дорожчав через сильне похолодання в ЄС.

Обсяги російського палива в ЄС знижуються через газового шантажу Кремля, а також на тлі аварії на заводі "Газпрому" на Ямалі. З дня аварії 5 серпня поставки на вході в газотранспортну систему Німеччини в середньому становили близько 1,5 млн куб. м на годину. 11 серпня фізичний потік газу по магістралі знизився ще сильніше – до 0,8 млн кубометрів.

Готовність "Північного потоку – 2"

  • "Північний потік – 2" передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу в рік. зараз проєкт готовий на 99%.
  • Незважаючи на всі санкції, 10 червня Росії вдалося добудувати одну з двох ниток газопроводу.
  • До завершення другої нитки, як заявляють в РФ, залишається близько 70 км.
  • Будівельники "Північного потоку – 2" вважають, що ще близько 2-3 місяців потрібно на тести і сертифікацію, тому газ по "трубі" пустять до кінця 2021 року.

Нагадаємо, 21 липня США і Німеччина оголосили, що офіційно домовилися про завершення будівництва "Північного потоку-2". Країни опублікували спільну декларацію з обіцянками Києву, в яких рішуче підтримують суверенітет, територіальну цілісність, незалежність України і її європейський шлях.

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