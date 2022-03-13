Спрос на недвижимость растет: можно ли продать квартиру во время войны

Риски продаж квартир во время войны / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Многие украинские граждане из-за войны вынуждены покидать дома и перемещаться в западном направлении, где сейчас относительно безопасно. В этой связи на Западе Украины специалисты заметили тенденцию роста спроса на жилье на вторичном рынке.

Возрастает цена не только на аренду, но и на покупку жилья. Об этом, как писали "Сегодня", сообщили в Ассоциации специалистов по недвижимости.

Реклама

Какая ситуация на рынке

Спрос на жилье действительно растет. Специалисты заявляют, что 3% выехавших на Запад Украины украинцев могут быть заинтересованы в том, чтобы приобрести в этом регионе жилье.

Наиболее востребованы 1 и 2-комнатные квартиры. Из-за спроса может вырасти и цена на них.

Можно ли продать квартиру

К сожалению, пока приобретение квартир с соблюдением всех юридических требований в Украине заблокировано.

Реклама

Дело в том, что с начала военных действий не работал Государственный реестр прав на недвижимое имущество. Следовательно ни продавцы, ни покупатели не могли заключать сделки по покупке/продаже объектов недвижимого имущества.

Именно поэтому сегодня люди не могут продать жилье без рисков.

Можно ли рискнуть и продать квартиру в обход правил

Эксперты не рекомендуют это делать. "Лазейки" могут обернуться в будущем проблемами, ведь подобные схемы не защищены юридически на 100%.

Реклама

Кроме того, согласно положению ст. 233 Гражданского кодекса Украины сделка может быть признана недействительным судом, если она осуществлена под влиянием тяжкого обстоятельства.

Что происходит на Западе Украины с недвижимостью

Из-за массового перемещения украинцев в этот регион цены на аренду и покупку жилья растут. Покупать жилье в условиях войны эксперты не советуют, ведь это столь же рискованно, как и продавать его в это время.

А вот аренда доступна сейчас всем. Ранее "Сегодня" писали о том, какая стоимость аренды квартир в разных городах на Западе Украины.

К примеру, во Львове месяц в хостеле в виде капсулы обойдется вам в 13 370 грн. Вариант временный для одного человека.

Апартаменты с евроремонтом в Луцке предлагают за 26750 грн за 31 ночь. А вот в Тернополе и Ужгороде жилье найти сложно.

Раньше мы писали, сколько стоит арендовать дом в Закарпатье.

Также читайте о том, почему квартиры в Крыму начали продавать за бесценок.