Попит на нерухомість зростає: чи можна продати квартиру під час війни

Ризики продажу квартир під час війни / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Багато українських громадян через війну змушені покидати свої домівки та переміщатися на захід, де тепер відносно безпечно. Через це на заході України фахівці помітили тенденцію зростання попиту на житло на вторинному ринку.

Зростає ціна не лише на оренду, а й на купівлю житла. Про це, як писали "Сьогодні", повідомили в Асоціації фахівців з нерухомості.

Реклама

Яка ситуація на ринку

Попит на житло дійсно зростає. Фахівці заявляють, що 3% українців, які виїхали на захід України можуть бути зацікавлені в тому, щоб придбати в цьому регіоні житло.

У найбільшому попиті 1- та 2-кімнатні квартири. Через попит може зрости і ціна на них.

Чи можна продати квартиру

На жаль, поки придбання квартир з дотриманням всіх юридичних вимог в Україні заблоковано.

Реклама

Річ у тому, що з початку воєнних дій не працював Державний реєстр речових прав на нерухоме майно. Тому ні продавці, ні покупці не могли укладати правочини з купівлі/продажу об'єктів нерухомого майна.

Саме тому сьогодні люди не можуть продати своє житло без ризиків.

Чи можна ризикнути і продати квартиру в обхід правил

Експерти не рекомендують цього робити. "Лазівки" можуть обернутися в майбутньому проблемами, адже подібні схеми не є юридично захищеними на 100%.

Реклама

Крім того, відповідно до положення ст. 233 Цивільного кодексу України правочин може бути визнаний недійсним судом, якщо він здійснений під впливом тяжкої обставини.

Що відбувається на заході України з нерухомістю

Через масове переміщення українців у цей регіон ціни на оренду та купівлю житла ростуть. Купувати житло в умовах війни експерти не радять, адже це так само ризиковано, як і продавати його в цей час.

А от оренда доступна нині для всіх. Раніше "Сьогодні" писали про те, яка вартість оренди квартир у різних містах на заході України.

Наприклад, у Львові місяць у хостелі у вигляді капсули обійдеться вам у 13 370 грн. Варіант тимчасовий для однієї особи.

Апартаменти з євроремонтом у Луцьку пропонують за 26 750 грн – за 31 ніч. А от у Тернополі та Ужгороді житло знайти складно.

Раніше ми писали, скільки коштує орендувати будинок на Закарпатті.

Також читайте про те, чому квартири в Криму почали продавати за безцінь.