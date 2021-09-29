Сотрудницу ПриватБанка обвинили в мошенничестве – как "развели" клиента

На ПриватБанк пожаловался клиент / Фото: Коллаж: Сегодня

Клиент ПриватБанка пожаловался на сотрудника финучреждения, который вместо кредитной карты "Универсальная" с бесплатным обслуживанием путем обмана предложил оформить карту "Универсальная Gold" с ежемесячной оплатой в размере 20 грн.

Как написал клиент банка на сайте "Минфин", он обратился в отделение с просьбой перевыпустить кредитную карту "Универсальная", однако сотрудница рассказала, что эти карты в дефиците и скоро их не будет.

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"Поэтому предложила оформить карту "Голд" с ежемесячной оплатой за пользование в размере 20 гривен. Ну поскольку вариантов она мне не предоставила, пришлось соглашаться. Сегодня ради интереса пообщался в чате с оператором Приват24 и оказалось, что обычные карты не в дефиците, короче развели меня, получается", – написал клиент.

Что ответили в ПриватБанке

Клиенту пообещали разобраться в ситуации и отметили, что все сотрудники должны быть клиентоориентированными.

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"Нам очень жаль, что после посещения отделения у вас остался неприятный осадок. Мы хотим, чтобы все наши сотрудники были клиентоориентированными. Обязательно разберемся в данной ситуации, чтобы в дальнейшем ни вы, ни другой клиент не сталкивались с подобными ситуациями. О результатах проверки дополнительно вам сообщим", - написали под отзывом представители банка.

Как мы писали ранее, мошенники украли через государственный ПриватБанк у клиентки 60 тысяч гривен. Они позвонили ей от имени службы безопасности банковского учреждения и с помощью простых манипуляций сняли деньги с ее счета.

ПриватБанк не сдает лидирующие позиции

ПриватБанк возглавил рейтинг банков по портфелю гривневых кредитов физлицам за январь – июнь 2021 года. Он выдал 46,2 млрд гривен.

За первые пять месяцев 2021 года государственные ПриватБанк и Ощадбанк стали самыми прибыльными банковскими финучреждениями Украины. В пятерку также вошли Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ и Универсал Банк.

По итогам первого полугодия 2021 года члены правления ПриватБанка получили вознаграждение на общую сумму 124 млн грн. Это в 3,4 раза больше, чем за первое полугодие 2020 года, когда было выплачено 37 млн грн.

Как уже писали "Сегодня", в Украине участились случаи взлома финансового приложения "Приват24" – все больше жертв сообщают о мошенниках. Среди самых распространенных вариантов – фишинг и звонки.