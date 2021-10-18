"Северный поток-2" приблизился к запуску, а "Нафтогаз" подал возражение в Германию – главное о деньгах СЕГОДНЯ

Главные экономические события понедельника / Фото: Коллаж: Сегодня

Спрос и цена на экзотические фрукты и приближение "Северного потока-2" к сертификации, сайт "Сегодня" собрал важнейшие экономические новости понедельника 18 октября.

Россия готова поставлять газ по "Северному потоку-2"

О полной готовности газопровода к запуску сообщил российский посол в Великобритании Андрей Келин.

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По его словам, "Северный поток-2" ожидает лишь окончательного решения от немецкого регулятора.

"Россия, безусловно, не придерживает газ из политических соображений, хотя поставки газа в Европу по трубопроводу "Северный поток – 2", как только Германия его окончательно одобрит, пойдут быстрее и в больших объемах", – сказал дипломат.

Также Келин заявил, что "Газпром" уже увеличил объемы транзита через Украину на 10%, но продолжать это делать не будет, из-за изношенной украинской ГТС.

Первую нитку "Северного потока-2" заполнили техническим газом

Компания-оператор сообщила про полное заполнение первой нитки "Северного потока – 2" техническим газом.

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По данным оператора, сейчас в трубопроводе достигнуто то давление, которое позволяет осуществлять коммерческие поставки голубого топлива в дальнейшем.

Участие в сертификации "Северного потока-2"

Национальная компания "Нафтогаз" подала заявку на участие в процессе сертификации газопровода "Северный поток-2"

Об этом глава правления Юрий Витренко сообщил на пресс-конференции 18 октября.

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По словам Витренко, "Северный поток-2" не соответствует европейскому законодательству и таким образом компания хочет доказать, что газопровод не может быть сертифицирован.

Кроме заявки на участие, "Нафтогаз" подал регулятору возражение против сертификации газопровода.

"Газпром" не стал бронировать дополнительные объемы транзита

Российская компания "Газпром" не стала заказывать дополнительные мощности для транзита газа через Украину на ноябрь.

Об этом свидетельствуют результаты торгов. Отмечается, что вместо этого "Газпром" выкупил треть мощностей газопровода "Ямал-Европа", а украинские мощности остались невостребованными.

Новые правила для коллекторов

В Украине начали действовать новые правила для работы коллекторских компаний. Теперь они все должны быть зарегистрированы в реестре Нацбанка.

Отныне, обращаться по вопросам возврата долга могут только те компании, которые входят в этот реестр.

В Украине успели зарегистрироваться лишь пять таких компаний, подробнее – в материале.

Цены на фрукты

В Украине растет спрос на экзотические фрукты, так как закончился сбора урожая и начались холода.

Бананы в украинских супермаркетах стоят недорого, даже дешевле чем на рынке.

А вот хурму уже научились выращивать в Закарпатье. За данный, прежде экзотический фрукт, просят 50-60 гривен за килограмм, а за помело 65-70 гривен.

Каждый плод авокадо стоит по 20-30 грн, кокос – 20-25 гривен за штуку, а ананас – от 60 до 100 гривен за плод.

В магазинах уже начали появляться мандарины и апельсины, а вот украинские фрукты еще можно найти дешевыми на рынках.