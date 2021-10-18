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"Газпром" отказался бронировать дополнительные мощности для транзита газа через Украину

София Зиновьева София Зиновьева Редактор раздела "Деньги"
18 октября, 13:36
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РФ не стала заказывать дополнительные транзитные объемы на ноябрь через Украину – сколько мощностей остались невостребованными
РФ не стала заказывать дополнительные транзитные мощности на ноябрь через Украину
РФ не стала заказывать дополнительные транзитные мощности на ноябрь через Украину / Фото: Коллаж: Сегодня

Российская компания "Газпром" не стала бронировать на ноябрь дополнительные мощности на транзит газа через Украину в Европу.

Об этом сообщает информационное агентство "ТАСС", по итогам аукциона 18 октября.

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Отмечается, что Оператор ГТС Украины предложил в данный день транзитные мощности на ноябрь в объеме до 9,8 млн куб. м в сутки через газораспределительную станцию "Суджа" и до 5,2 млн куб. м в сутки через станцию "Сохрановка".

Однако предложенные мощности остались невостребованными.

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