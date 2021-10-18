"Північний потік-2" наблизився до запуску, а "Нафтогаз" подав заперечення в Німеччину – головне про гроші СЬОГОДНІ

Головні економічні події понеділка / Фото: Колаж: Сьогодні

Попит та ціна на екзотичні фрукти та наближення "Північного потоку-2" до сертифікації, сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші економічні новини понеділка 18 жовтня.

Росія готова постачати газ по "Північному потоку-2"

Про повну готовність газогону до запуску повідомив російський посол у Великобританії Андрій Келін.

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За його словами, "Північний потік-2" очікує лише остаточного рішення від німецького регулятора.

"Росія, безумовно, не притримує газ з політичних міркувань, хоча поставки газу в Європу по трубопроводу "Північний потік – 2", як тільки Німеччина його остаточно схвалить, підуть швидше і в більших обсягах", – сказав дипломат.

Також Келін заявив, що "Газпром" вже збільшив обсяги транзиту через Україну на 10%, але продовжувати це робити не буде, через зношену українську ГТС.

Першу нитку "Північного потоку-2" заповнили технічним газом

Компанія-оператор повідомила про повне заповнення першої нитки "Північного потоку – 2" технічним газом.

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За даними оператора, наразі у трубопроводі досягнуто того тиску, який дає змогу здійснювати комерційні поставки блакитного палива в подальшому.

Участь у сертифікації "Північного потоку-2"

Національна компанія "Нафтогаз" подала заявку на участь у процесі сертифікації газопроводу "Північний потік-2"

Про це голова правління Юрій Вітренко повідомив на прес-конференції 18 жовтня.

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За словами Вітренка, "Північний потік-2" не відповідає європейському законодавству і таким чином компанія хоче довести, що газогін не може бути сертифікованим.

Окрім заявки на участь "Нафтогаз" подав до регулятора заперечення проти сертифікації газогону.

"Газпром" не став бронювати додаткові обсяги транзиту

Російська компанія "Газпром" не стала бронювати додаткові потужності для транзиту газу через Україну на листопад.

Про це свідчать результати торгів. Зазначається, що замість цього "Газпром" викупив третину потужностей газогону "Ямал-Європа", а українські потужності залишились незатребуваними.

Нові правила для колекторів

В Україні почали діяти нові правила для роботи колекторських компаній. Тепер вони всі повинні бути зареєстровані у реєстрі Нацбанку.

Відтепер, звертатися з питань повернення боргу можуть лише ті компанії, які входять до цього реєстру.

В Україні встигли зареєструватись лише п’ять таких компаній, детальніше – в матеріалі.

Ціни на фрукти

В Україні зростає попит на екзотичні фрукти, оскільки закінчилось збирання врожаю та почалися холоди.

Банани в українських супермаркетах коштують недорого, навіть дешевше ніж на ринку.

А от хурму вже навчились вирощувати на Закарпатті. За цей, раніше екзотичний фрукт, просять 50-60 гривень за кілограм, а за помело 65-70 гривень.

Кожен плід авокадо коштує по 20-30 грн, кокос – 20-25 гривень за штуку, а ананас – від 60 до 100 гривень за плід.

У магазинах вже почали з’являтися мандарини та апельсини, а от українські фрукти ще можна знайти дешевими на ринках.