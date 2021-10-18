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Колектори в Україні почали працювати по-новому – що змінилося

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу "Гроші"
18 жовтня, 12:39
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Колектор повинен був в реєстрі колекторських компаній Нацбанку України
Колекторам забороняється використовувати загрози і шантаж
Колекторам забороняється використовувати загрози і шантаж / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні з 14 жовтня змінили правила роботи колекторів. Тепер вони повинні бути зареєстровані в Нацбанку.

Про це повідомив Telegram-канал "Опендатамедіа".

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"З 14 жовтня звертатися з питань стягнення боргу до позичальника може тільки кредитор або колекторська компанія, яка включена до спеціального реєстру НБУ. Зараз в нього внесені дані про 33 компанії", – відзначили в повідомленні.

Закон №1349-IX про колекторів ухвалили ще в березні, але лише восени він вступив в силу. Згідно з новими правилами, до 14 жовтня колектор повинен був зареєструватись в реєстрі колекторських компаній Нацбанку України. Ті, хто з якихось причин цього не зробили, опинилися поза законом.

"Колекторам забороняється: використовувати погрози і шантаж, шкодити репутації, взаємодіяти з позичальником більше двох разів на добу", – повідомили в пості.

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Українцям, які зіткнулися з незаконними діями колекторів, радять скористатися загальним сервісом "Опендатабот" і НБУ для подачі скарги.

Колекторські компанії

На початку вересня в Україні зареєстрували п'ять колекторських компаній, які отримали офіційний статус.

  • ТОВ "Компанія Аксіліум" (ЄДРПОУ 43227197);
  • ТОВ "Інфідіс" (ЄДРПОУ 41476560);
  • ТОВ "Фінтех-колектив" (ЄДРПОУ 44364802);
  • ТОВ "Служба виконання стягнення" (ЄДРПОУ 44303859);
  • ТОВ "Українське колекторське агентство" (ЄДРПОУ 41501722).

На сьогодні в спеціальний реєстр НБУ внесено 33 компанії. Станом на 12 жовтня Національний банк отримав заявки про включення до реєстру від 74 компаній.

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Двом заявникам було відмовлено. На компанії, включені в реєстр Нацбанку, в цьому році вже отримано 160 скарг від громадян.

Після 14 жовтня 2021 року, у разі відсутності компанії в реєстрі, кредитор або новий кредитор зобов'язані достроково розірвати договір з нею на надання послуг з врегулювання простроченої заборгованості.

Нагадаємо, раніше у Національного банку з'явилася нова стратегія.

Також сайт "Сьогодні" повідомляв про викриття схеми з фейковий кредитами .

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