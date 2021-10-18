Коллекторы в Украине начали работать по-новому – что изменилось

В Украине с 14 октября изменили правила работы коллекторов. Теперь они должны быть зарегистрированы в Нацбанке.
Об этом сообщил Telegram-канал "Опендатамедіа".
"С 14 октября обращаться по вопросам взыскания долга к заемщику может только кредитор или коллекторская компания, которая включена в специальный реестр НБУ. Сейчас в него внесены данные о 33 компаниях", – отметили в сообщении.
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Закон №1349-IX о коллекторах приняли еще в марте, но лишь осенью он вступил в силу. Согласно новым правилам, до 14 октября коллектор должен был в реестре коллекторских компаний Нацбанка Украины. Те, кто по каким-то причинам этого не сделали, оказались вне закона.
"Коллекторам запрещается: использовать угрозы и шантаж, вредить репутации, взаимодействовать с заемщиком более двух раз в сутки", – сообщили в посте.
Украинцам, которые столкнулись с незаконными действиями коллекторов, советуют воспользоваться общим сервисом "Опендатабот" и НБУ для подачи жалобы.
Коллекторские компании
В начале сентября в Украине зарегистрировали пять коллекторских компаний, которые получили официальный статус.
- ООО "Компания Аксилиум" (ЕГРПОУ 43227197);
- ООО "Инфидис" (ЕГРПОУ 41476560);
- ООО "Финтех-Колект" (ЕГРПОУ 44364802);
- ООО "Служба исполнения взыскания" (ЕГРПОУ 44303859);
- ООО "Украинское коллекторское агентство" (ЕГРПОУ 41501722).
На сегодня в специальный реестр НБУ внесено 33 компании. По состоянию на 12 октября Национальный банк получил заявки о включении в реестр от 74 компаний.
Двум заявителям было отказано. На компании, включенные в реестр Нацбанка, в этом году уже получено 160 жалоб от граждан.
После 14 октября 2021 года, в случае отсутствия компании в реестре, кредитор или новый кредитор обязаны досрочно расторгнуть договор с ней на оказание услуг по урегулированию просроченной задолженности.
Напомним, ранее у Национального банка появилась новая стратегия.
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