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Коллекторы в Украине начали работать по-новому – что изменилось

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела "Деньги"
18 октября, 12:39
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Коллектор должен быть в реестре коллекторских компаний Нацбанка Украины
Коллекторам запрещается использовать угрозы и шантаж
Коллекторам запрещается использовать угрозы и шантаж / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине с 14 октября изменили правила работы коллекторов. Теперь они должны быть зарегистрированы в Нацбанке.

Об этом сообщил Telegram-канал "Опендатамедіа".

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"С 14 октября обращаться по вопросам взыскания долга к заемщику может только кредитор или коллекторская компания, которая включена в специальный реестр НБУ. Сейчас в него внесены данные о 33 компаниях", – отметили в сообщении.

Закон №1349-IX о коллекторах приняли еще в марте, но лишь осенью он вступил в силу. Согласно новым правилам, до 14 октября коллектор должен был в реестре коллекторских компаний Нацбанка Украины. Те, кто по каким-то причинам этого не сделали, оказались вне закона.

"Коллекторам запрещается: использовать угрозы и шантаж, вредить репутации, взаимодействовать с заемщиком более двух раз в сутки", – сообщили в посте.

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Украинцам, которые столкнулись с незаконными действиями коллекторов, советуют воспользоваться общим сервисом "Опендатабот" и НБУ для подачи жалобы.

Коллекторские компании

В начале сентября в Украине зарегистрировали пять коллекторских компаний, которые получили официальный статус.

  • ООО "Компания Аксилиум" (ЕГРПОУ 43227197);
  • ООО "Инфидис" (ЕГРПОУ 41476560);
  • ООО "Финтех-Колект" (ЕГРПОУ 44364802);
  • ООО "Служба исполнения взыскания" (ЕГРПОУ 44303859);
  • ООО "Украинское коллекторское агентство" (ЕГРПОУ 41501722).

На сегодня в специальный реестр НБУ внесено 33 компании. По состоянию на 12 октября Национальный банк получил заявки о включении в реестр от 74 компаний.

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Двум заявителям было отказано. На компании, включенные в реестр Нацбанка, в этом году уже получено 160 жалоб от граждан.

После 14 октября 2021 года, в случае отсутствия компании в реестре, кредитор или новый кредитор обязаны досрочно расторгнуть договор с ней на оказание услуг по урегулированию просроченной задолженности.

Напомним, ранее у Национального банка появилась новая стратегия.

Также сайт "Сегодня" сообщал о разоблачении схемы с фейковыми кредитами.

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