Принесет миллиарды. Большая приватизация начнется уже в этом месяце

Минэкономики и Фонд госимущества в течение месяца должны подготовить перечень объектов для приватизации на 2022-2023 годы

Большая приватизация стартует в августе. Коллаж "Сегодня" / Фото: Кабинет министров Украины, Pixabay

Благодаря большой приватизации, которая должна стартовать в августе 2021 года, государство планирует привлечь в бюджет до 12 миллиардов гривен. О планах Кабмина рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram.

"Уже в этом месяце стартует большая приватизация. Подготовку к аукционам обсудили на совещании с председателем Фонда государственного имущества Дмитрием Сенниченко и министром Кабинета министров Олегом Немчиновым", – написал глава правительства.

Шмыгаль отметил, что, исходя из данных Фонда имущества, доходы от приватизации в 2020 году составили 2,25 миллиарда гривен. В 2021 благодаря аукционам планируют пополнить госбюджет на 12 миллиардов гривен. А это больше, чем вся сумма за последние 5 лет.

Минэкономики и Фонд госимущества за месяц должны будут подготовить список объектов для приватизации на 2022-2023 годы.

Как украинцы реагируют на большую приватизацию

Начало подготовки крупных государственных компаний к приватизации в той или иной степени одобрили 37% украинцев. Об этом говорят результаты опроса КМИС.

Однако 41% респондентов негативно относятся к поручению президента Владимира Зеленского начать продажу госимущества. Еще 20% затрудняются с ответом.

Приватизация во время карантина

25 сентября 2020 года в Украине запретили проводить аукционы по продаже объектов большой приватизации. Ограничение установили на время карантина. Объектов малой приватизации ограничения не коснулись.

В апреле 2021 года большую приватизацию вернули даже в условиях карантина. Отмену сентябрьского моратория подписал Зеленский. За месяц до этого, 30 марта, Верховная Рада приняла законопроект, но после предприняла (и провалила) попытку снова ввести мораторий.

Вместе с "зеленым светом" появились и ограничения:

Во время карантина не будут проводиться аукционы со снижением стартовой цены;

Запрещаются аукционы по методу изучения ценовых предложений, а также приватизация путем выкупа объектов большой приватизации.

Ко всему прочему, тогда же в Украине утвердили новый список предприятий и других объектов госсобственности, которые не подлежат приватизации. В перечень, в частности, вошли "Укрпочта" (покупкой которой уже интересовались китайцы), "Укрзализныця", "Нафтогаз Украины", холдинг "Артем" и др. – всего боле 650 объектов. Предыдущий перечень был отменен в 2019 году.

В новый список включили предприятия, которые:

обеспечивают энергетическую независимость и обороноспособность государства;

являются естественными монополиями;

имеют критически важное значение для общества.

Напомним, в середине июня правительство утвердило условия приватизации Объединенной горно-химической компании. Аукцион одного из крупнейших добытчиков титановых и циркониевых руд в мире состоится 31 августа 2021 года. В торгах должны участвовать и украинские, и иностранные инвесторы.

Как известно, несколько лет назад ожидалось, что первым объектом большой приватизации станет Одесский припортовый завод (ОПЗ). Но из-за судебных проблем на ОПЗ этого так и не произошло.

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