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Украина продаст уникальное горно-химическое предприятие уже этим летом

22 июня 2021 14:39

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Фонд государственного имущества объявил дату приватизации ОГХК. Стартовая цена превышает 3,5 млрд гривен

ОГКХ продадут уже в августе

ОГКХ продадут уже в августе / Фото: Pixabay, ОГХК

Аукцион по приватизации Объединенной горно-химической компании (ОГХК) состоится 31 августа 2021 года. Это предприятие станет первым объектом большой приватизации. Оно является одним из крупнейших добытчиков титановых и циркониевых руд в мире. Ожидается, что в торгах примут участие и украинские, и иностранные инвесторы.

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Об этом сообщил глава Фонда госимущества Украины (ФГИУ) Дмитрий Сенниченко.

Он напомнил, что стартовая цена ОГХК составит 3,7 млрд грн. Такую цену сформировали по итогам комплексного аудита и полной оценки материально-технического обеспечения предприятия.

"Обеспечен также рост прибыли компании в 6 раз – со 100 млн в 2019-м до 600 млн грн в 2020 году. Раскрыта потенциальным инвесторам информация о сырьевых запасах компании. Впервые в истории Украины снят гриф ДСП. Такая комплексная работа привела, в частности, к увеличению предложения стартовой цены с 2,1 до 3,7 млрд грн", – добавил Сенниченко.

Как известно, несколько лет назад ожидалось, что первым объектом большой приватизации станет Одесский припортовый завод (ОПЗ). Но из-за судебных проблем на ОПЗ этого так и не произошло.

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Напомним, большая приватизация стала возможной после того, как президент Владимир Зеленский подписал отмену моратория на ее проведение. Теперь крупные объекты госсобственности в Украине будут выставлять на аукционы даже во время карантина.

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