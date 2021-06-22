Украина продаст уникальное горно-химическое предприятие уже этим летом

ОГКХ продадут уже в августе / Фото: Pixabay, ОГХК

Аукцион по приватизации Объединенной горно-химической компании (ОГХК) состоится 31 августа 2021 года. Это предприятие станет первым объектом большой приватизации. Оно является одним из крупнейших добытчиков титановых и циркониевых руд в мире. Ожидается, что в торгах примут участие и украинские, и иностранные инвесторы.

Реклама

Об этом сообщил глава Фонда госимущества Украины (ФГИУ) Дмитрий Сенниченко.

Он напомнил, что стартовая цена ОГХК составит 3,7 млрд грн. Такую цену сформировали по итогам комплексного аудита и полной оценки материально-технического обеспечения предприятия.

"Обеспечен также рост прибыли компании в 6 раз – со 100 млн в 2019-м до 600 млн грн в 2020 году. Раскрыта потенциальным инвесторам информация о сырьевых запасах компании. Впервые в истории Украины снят гриф ДСП. Такая комплексная работа привела, в частности, к увеличению предложения стартовой цены с 2,1 до 3,7 млрд грн", – добавил Сенниченко.

Как известно, несколько лет назад ожидалось, что первым объектом большой приватизации станет Одесский припортовый завод (ОПЗ). Но из-за судебных проблем на ОПЗ этого так и не произошло.

Реклама

Напомним, большая приватизация стала возможной после того, как президент Владимир Зеленский подписал отмену моратория на ее проведение. Теперь крупные объекты госсобственности в Украине будут выставлять на аукционы даже во время карантина.

О чем еще говорят в Украине и мире 22 июня, узнавайте из выпуска новостей "Сегодня":