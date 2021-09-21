Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости экономики Финансовые новости

Обмен валют. ПриватБанк спустя несколько месяцев требует от клиентов вернуть деньги

Виктория Барановская
21 сентября, 08:20
Купюра, которую меняли, якобы оказалась изношеной, и не должна была быть принята

Сотрудник службы безопасности банка требует вернуть деньги или купюру в валюте

Клиенты ПриватБанка пожаловались на то, что служба безопасности государственного банка требует от них поехать в другой город и заменить купюру, которой они воспользовался в одном из терминалов при обмене валют.

Об этом клиент банка написал на сайте Минфина.

"Спустя 4 месяца начались звонки от СБ банка, мол купюра которую вы меняли оказалась изношена, и не должна была быть принята, приезжайте в другой город. Или верните деньги, или привезите новую купюру", – рассказал пользователь с ником An5378.

После возражений клиентов договорились, что деньги можно передать в другое отделение банка, в городе клиентов. Но, они решили проконсультироваться с адвокатом, который обьяснил, что клиенты не обязаны менять купюру.

Реклама

"Так как нету никаких гарантий, что верную именно нашу купюру, и почему ее вообще принял их терминал, визуально купюра нормальная без плесени и потертостей", – обьяснил пользователь.

На этом история не закончилась, сотрудник службы безопасности банка приехал в город клиентов. После услышанного отказа заменить купюру или вернуть деньги, по их словам, последовала фраза "пустим дальше в работу, думаю знаете что будет тогда".

Читайте также:

ПриватБанк не сдает лидирующие позиции

Как уже писали "Сегодня", в Украине участились случаи взлома финансового приложения "Приват24" – все больше жертв сообщают о мошенниках. Среди самых распространенных вариантов – фишинг и звонки.

Реклама