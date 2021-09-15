"Это такая благодарность?": ПриватБанк аннулировал бывшей сотруднице одну из услуг

Как объяснили ей в банке, решение было принято на основе нескольких факторов

В ПриватБанке объяснили, почему клиентка не может пользоваться сервисом

Государственный ПриватБанк аннулировал один из сервисов для своей бывшей сотрудницы.

Как написала клиентка банка на сайте "Минфин", у нее никогда не было задолженности перед ПриватБанком и почему сервис аннулировали – не понимает.

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"Вы можете объяснить, почему банк аннулирует сервис "Оплата частями" уволенным из банка работникам? Это при том, что никогда не было задолженности и в прошлом успешно закрыто более десяти сделок! Почему сразу после увольнения услуга превращается в 0 кредитного лимита?", – написала девушка.

По ее словам, она уже обращалась в банк, однако ей назвать причину аннуляции сервиса не назвали.

"Это такая благодарность бывшим работникам? Отношение банка к работникам и так сомнительное, а к бывшим вообще никакое?!", – возмутилась клиентка.

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Что говорят в ПриватБанке

"Решение об увеличении или уменьшении лимита банк принимает анализируя большое количество факторов, поэтому выделять один из них было бы некорректно, так как каждый имеет свой вес и влияет на конечное решение", – написали девушке под ее комментарием.

ПриватБанк не сдает лидирующие позиции

ПриватБанк возглавил рейтинг банков по портфелю гривневых кредитов физлицам за январь – июнь 2021 года. Он выдал 46,2 млрд гривен.

За первые пять месяцев 2021 года государственные ПриватБанк и Ощадбанк стали самыми прибыльными банковскими финучреждениями Украины. В пятерку также вошли Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ и Универсал Банк.

По итогам первого полугодия 2021 года члены правления ПриватБанка получили вознаграждение на общую сумму 124 млн грн. Это в 3,4 раза больше, чем за первое полугодие 2020 года, когда было выплачено 37 млн грн.

Как уже писали "Сегодня", в Украине участились случаи взлома финансового приложения "Приват24" – все больше жертв сообщают о мошенниках. Среди самых распространенных вариантов – фишинг и звонки.