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"Это такая благодарность?": ПриватБанк аннулировал бывшей сотруднице одну из услуг

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Редактор раздела Деньги
15 сентября, 09:30
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Как объяснили ей в банке, решение было принято на основе нескольких факторов
В ПриватБанке объяснили, почему клиентка не может пользоваться сервисом
В ПриватБанке объяснили, почему клиентка не может пользоваться сервисом

Государственный ПриватБанк аннулировал один из сервисов для своей бывшей сотрудницы.

Как написала клиентка банка на сайте "Минфин", у нее никогда не было задолженности перед ПриватБанком и почему сервис аннулировали – не понимает.

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"Вы можете объяснить, почему банк аннулирует сервис "Оплата частями" уволенным из банка работникам? Это при том, что никогда не было задолженности и в прошлом успешно закрыто более десяти сделок! Почему сразу после увольнения услуга превращается в 0 кредитного лимита?", – написала девушка.

По ее словам, она уже обращалась в банк, однако ей назвать причину аннуляции сервиса не назвали.

"Это такая благодарность бывшим работникам? Отношение банка к работникам и так сомнительное, а к бывшим вообще никакое?!", – возмутилась клиентка.

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Что говорят в ПриватБанке

"Решение об увеличении или уменьшении лимита банк принимает анализируя большое количество факторов, поэтому выделять один из них было бы некорректно, так как каждый имеет свой вес и влияет на конечное решение", – написали девушке под ее комментарием.

ПриватБанк не сдает лидирующие позиции

Как уже писали "Сегодня", в Украине участились случаи взлома финансового приложения "Приват24" – все больше жертв сообщают о мошенниках. Среди самых распространенных вариантов – фишинг и звонки.

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