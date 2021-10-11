Новые тарифы на газ и подготовка санкций против "Северного потока-2" – главное о деньгах СЕГОДНЯ

Главное о деньгах за понедельник 11 октября / Фото: Коллаж: Сегодня

Новые тарифы, санкции против "Северного потока-2", топливный коллапс и удешевление отечественных фруктов, мы собрали для вас все важнейшие экономические новости понедельника.

Подготовка санкций против "Северного потока-2"

Старший советник по энергетическим вопросам Государственного департамента США Амос Хохштайн рассказал, что работа над подготовкой санкций против газопровода, если Россия будет использовать его как энергетическое оружие против Украины, уже начата.

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По словам Хохштайна, наибольшего эффекта от санкций можно достичь только в координации с Европой, а особенно – с Германией.

Тарифы на газ

В ожидании отопительного сезона поставщики газа обнародовали цены на газ для украинцев в ​​октябре.

По годовым контрактам цены на природный газ колеблются от 7,8 грн до 14,9 грн.

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Самые высокие тарифы в "Херсонрегионгаз", а самые низкие в "Агросинтез Трейдинг"- 7,8 грн за куб, "Эвод Трейд" КП "Луцкводоканал"- 7,88 грн,"Уманьгаз Сбыт" и "Черкассыгаз Сбыт" – 7,89 грн и "Нафтогаза" – 7,96 грн.

А вот цены на месяц отличаются очень существенно и достигают 31 грн за кубометр.

Самый низкий месячный тариф в "Энерджи Трейд Групп" – 7,97 грн за куб, "Галнафтогаз" – 7,99 грн, а самый дорогой газ в "ТАС Энергия Страны" – 31,06 грн.

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Покупка российского газа

Европа хочет закупить дополнительные объемы газа из РФ несмотря на давление через "Северный поток-2".

Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Хосеп Боррель в интервью газете El Pais.

По его словам, в ЕС понимают, что "Северный поток-2" – это инструмент давления для России, но Европе крайне нужен российский газ.

Дешевые фрукты

В Украине подешевели поздние сорта отечественных фруктов – это связано распродажей.

Сейчас груши стоят от 15-20 до 50-60 гривен за килограмм, персики – примерно столько, а виноград от 25 до 60 гривен.

Средняя цена за килограмм слив в супермаркете – 30 гривен, а на рынке немного дешевле. Цены на яблоки стартуют от 20-25 гривен за килограмм.

Однако скоро останутся только импортные фрукты и ягоды, которые будут стоить дороже.

Конфискация "евроблях"

В Украине некоторые "евробляхи" могут конфисковать даже после растаможки, об этом заявил автоюрист Иван Козачук.

Кроме этого, на владельца авто могут завести уголовное дело, а все из VIN-кодов, которые могут быть повреждены.

Для того, чтобы избежать проблем нужно обязательно проверять VIN-код перед покупкой, в МРЭО что-то делать будет уже поздно.

Украинцы могут остаться без топлива

Из-за двух ошибок Минэнерго, украинцы могут остаться без дизтоплива, сообщают в НАУ.

Первой ошибкой является отсутствие в техрегламенте показателя "предельной температуры фильтрации" для зимнего и арктического видов ДТ.

А вторая ошибка касается бензина – в техрегламент ввели новую классификацию без содержания биоэтанола – Е0, но не прописали порядок его маркировки.

Теперь данный вид топлива, как бы существует, но в техрегламенте не указано, как он должен быть маркирован.

Из-за этих ошибок могут пострадать оборона, Госрезерв, государственные и коммунальные службы, промышленные и частные потребители.