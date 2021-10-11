Нові тарифи на газ і підготовка санкцій проти "Північного потоку-2" – головне про гроші СЬОГОДНІ

Головне про гроші за понеділок 11 жовтня / Фото: Колаж: Сьогодні

Нові тарифи, санкції проти "Північного потоку-2", паливний колапс та здешевлення вітчизняних фруктів, ми зібрали для вас усі найважливіші економічні новини понеділка.

Підготовка санкцій проти "Північного потоку-2"

Старший радник з енергетичних питань Державного департаменту США Амос Хохштайн розповів, що робота над підготовкою санкцій проти газопроводу, якщо Росія використовуватиме його як енергетичну зброю проти України, вже розпочата.

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За словами Хохштайна, найбільшого ефекту від санкцій можна досягти лише в координації з Європою, а особливо – з Німеччиною.

Купівля російського газу

Європа хоче закупити додаткові обсяги газу з РФ попри тиск через "Північний потік-2".

Про це заявив верховний представник ЄС у закордонних справах і політики безпеки Жозеп Боррель в інтерв'ю газеті El Pais.

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За його словами, у ЄС усвідомлюють , що "Північний потік-2" – це інструмент тиску для Росії, але Європі вкрай потрібен російський газ.

Тарифи на газ змінились

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В очікуванні опалювального сезону постачальники газу оприлюднили ціни на газ для українців у жовтні.

За річними контрактами ціни на природний газ коливаються від 7,8 грн до 14,9 гривень.

Найвищі тарифи у "Херсонрегіонгаз", а найнижчі у Агросинтез Трейдинг" – 7,8 грн за куб, "Евода Трейд" КП "Луцькводоканал" – 7,88 грн, "Уманьгаз Збут" і "Черкасигаз Збут" – 7,89 грн та "Нафтогазу" – 7,96 грн.

А от ціни на місяць різняться дуже суттєво і досягають 31 грн за кубометр.

Найнижчий місячний тариф у "Енерджі Трейд Груп" – 7,97 грн за куб, "Галнафтогаз" – 7,99 грн, а найдорожчий газ у "Тас Енергія Країни" – 31,06 грн.

Дешеві фрукти

В Україні подешевшали пізні сорти вітчизняних фруктів – це пов’язано розпродажем.

Наразі груші коштують від 15-20 до 50-60 гривень за кілограм, персики- приблизно стільки, а виноград від 25 до 60 гривень.

Середня ціна за кілограм слив у супермаркеті – 30 гривень, а на базарі трохи дешевше. Ціни на яблука стартують від 20-25 гривень за кілограм.

Однак скоро залишаться лише імпортні фрукти та ягоди, які коштуватимуть дорожче.

Конфіскація "євроблях"

В Україні деякі "євробляхи" можуть конфіскувати навіть після розмитнення, про це заявив автоюрист Іван Козачук.

Окрім цього, на власника авто можуть завести кримінальну справу, а все через VIN-коди, які можуть бути пошкодженими.

Для того, щоб уникнути проблем потрібно обов’язково перевіряти VIN-код перед покупкою, в МРЕВ щось робити буде вже пізно.

Українці можуть залишитись без палива

Через дві помилки Міненерго, українці можуть залишитись без дизпалива, повідомляють в НАУ.

Першою помилкою є відсутність в техрегламенті показника "граничної температури фільтрування" для зимового і арктичного видів ДТ.

А друга помилка стосується бензину – у техрегламент ввели нову класифікацію без вмісту біоетанолу – Е0, але не прописали порядок його маркування.

Тепер цей вид палива, як би існує, але в техрегламенті не вказано, як він повинен бути маркований.

Через ці помилки можуть постраждати оборона, Держрезерв, державні і комунальні служби, промислові та приватні споживачі.