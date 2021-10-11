Роботу вже розпочато: у Держдепі повідомили про підготовку санкцій проти "Північного потоку-2"

У Держдепі США розповіли про дії, в разі використання Росією "Північного потоку-2" як енергетичної зброї

Робота над підготовкою санкцій проти “Північного потоку-2” вже розпочата

Робота над підготовкою санкцій проти газопроводу "Північний потік-2", якщо Росія використовуватиме його як енергетичну зброю проти України, вже розпочата.

Про це повідомив старший радник з енергетичних питань Державного департаменту США Амос Хохштайн в інтерв’ю "РБК-Україна".

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Хохштайн зазначив, що санкції повинні впроваджуватися у координації Сполучених Штатів та Європи.

"Звичайно, санкції, які вводять США, мають свій вплив і аргументацію. Але вони не будуть так само ефективні, як у випадку, якщо вони будуть працювати разом з санкціями, які будуть вводитися в координації з Європою, і особливо з Німеччиною", – сказав радник.

Хохштайн наголосив, що у спільній заяві США та Німеччини також йдеться про те, що ФРН готова вводити санкції, якщо Росія використовуватиме "Північний потік-2", як зброю.

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"І робота з визначення, які саме санкції США та ЄС готові вводити, вже розпочата", – сказав Хохштайн.

Цього ж дня віце-прем’єрка з питань євроатлантичної та європейської інтеграції України Ольга Стефанішина заявила, що Росія використовує газогін, як поле для "газової битви" в ЄС.

"Сьогодні" разом з експертами розбирались, навіщо Путіну "Північний потік-2" і чи може він допомогти Європі.