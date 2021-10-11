Гроші
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⚡ Смерть нардепа Полякова 👊 Напад в "Укрексімбанку" 🚨 Затримання Саакашвілі 🍿 Справа Труханова
СЬОГОДНІ Новини економіки Економіка

Роботу вже розпочато: у Держдепі повідомили про підготовку санкцій проти "Північного потоку-2"

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор розділу "Гроші"
11 жовтня, 18:07
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У Держдепі США розповіли про дії, в разі використання Росією "Північного потоку-2" як енергетичної зброї
Робота над підготовкою санкцій проти “Північного потоку-2” вже розпочата
Робота над підготовкою санкцій проти “Північного потоку-2” вже розпочата

Робота над підготовкою санкцій проти газопроводу "Північний потік-2", якщо Росія використовуватиме його як енергетичну зброю проти України, вже розпочата.

Про це повідомив старший радник з енергетичних питань Державного департаменту США Амос Хохштайн в інтерв’ю "РБК-Україна".

Реклама

Хохштайн зазначив, що санкції повинні впроваджуватися у координації Сполучених Штатів та Європи.

"Звичайно, санкції, які вводять США, мають свій вплив і аргументацію. Але вони не будуть так само ефективні, як у випадку, якщо вони будуть працювати разом з санкціями, які будуть вводитися в координації з Європою, і особливо з Німеччиною", – сказав радник.

Хохштайн наголосив, що у спільній заяві США та Німеччини також йдеться про те, що ФРН готова вводити санкції, якщо Росія використовуватиме "Північний потік-2", як зброю.

Реклама

"І робота з визначення, які саме санкції США та ЄС готові вводити, вже розпочата", – сказав Хохштайн.

Цього ж дня віце-прем’єрка з питань євроатлантичної та європейської інтеграції України Ольга Стефанішина заявила, що Росія використовує газогін, як поле для "газової битви" в ЄС.

"Сьогодні" разом з експертами розбирались, навіщо Путіну "Північний потік-2" і чи може він допомогти Європі.

Реклама

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама
"Північний потік - 2"
Більше новин
Головне про Гроші
Фінанс-дайджест
Тарифи на газ
Більше новин
Опитування
Обмінка
Курс гривні Сьогодні
$

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.35

Російський рубль (₽)

0.3662

Євро (€)

30.48

Де найвища середня зарплата
ТОП-5 регіонів
Де ще платять добре?
Опитування
Банк порад
Обережно! Небезпечні кредити
Дізнайся - й спи спокійно

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
МЕГАПОЛІСИ
ТОП-5 найбагатших міст
Токіо, Японія
Токіо, Японія
Нью-Йорк, США
Нью-Йорк, США
Лос-Анджелес, США
Лос-Анджелес, США
Сеул, Південна Корея
Сеул, Південна Корея
Лондон, Велика Британія
Лондон, Велика Британія
1/2
Опитування
ЗАПРАВКИ
Паливо Сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
29,45
28,95
28,00
17,60
29,50
29,00
28,00
17,67
31,08
29,85
27,80
18,33
31,29
31,09
29,59
18,38
34,29
31,50
30,22
18,34
34,50
31,50
30,22
18,97
34,50
31,50
30,22
18,98
34,59
30,60
27,70
18,28
34,97
31,50
33,97
18,97
-
30,91
28,46
17,86
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти