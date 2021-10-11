Для украинцев подешевели отечественные фрукты. Как изменились цены

Снижение цен связано с тем, что фермеры продают запасы урожая

Эксперты прогнозируют повышение цен на импортные фрукты / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине подешевели поздние сорта отечественных фруктов – это связано с распродажей. Однако, уже совсем скоро в продаже останутся только импортные фрукты и ягоды, которые будут стоить дороже.

Об этом сообщает Agrotrend.

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Сейчас груши стоят от 15-20 до 50-60 гривен за килограмм. Персики стоят примерно столько же – от 35-40 гривен за килограмм.

Виноград стоит на рынке от 25 до 60 гривен. А в магазине от 35 гривен за килограмм. Цена зависит от сорта.

В супермаркетах средняя цена за килограмм слив – 30 гривен, а на рынке они стоят немного дешевле – от 15-20 до 30-35 гривен. Цены на яблоки стартуют от 20-25 гривен за килограмм, а в магазинах продают как за 15 грн, так и за 30 грн.

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Сезон дынь и арбузов постепенно проходит, но их еще можно найти на базарах. Дыни стоят в среднем 15 грн/кг, а арбузы продают и за 5 грн/кг. В супермаркетах на прилавках их достаточно – как полосатых длинных, так и круглых – от 5 до 10 грн/кг.

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